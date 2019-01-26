«Боруссия» М обыграла «Аугсбург»

Менхенгладбахская «Боруссия» одержала победу над «Аугсбургом» в матче 19-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» (39 очков) занимает на данный момент третье место в турнирной таблице. «Аугсбург» (15 очков) находится в шаге от зоны вылета.
Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк
«Боруссия» М - «Аугсбург» 2:0 (0:0)
Голы: Вендт 78, Херрман 90+3
Нереализованный пенальти: Хофманн 44
«Боруссия» М: Зоммер, Ланг, Вендт, Гинтер, Эльведи, Штробль, Хофман, Нойхаус (Кюизанс 64), Траоре (Херрман 77), Штиндль, Плеа (Закария 84).
Главный тренер: Дитер Хеккинг.
«Аугсбург»: Кобель, Стафилидис, Макс (Тейгль 67), Дансо, Хинтереггер, Байер (Грегорич 82), Моравек, Хедира, Шмид, Хан, Финнбогасон (Кордова 73).
Главный тренер: Мануэль Баум.
Предупреждения: Хедира 25, Дансо 33, Зоммер 57, Хан 58, Стафилидис 88, Кюизанс 90+1
Судья: Осмерс Харм.
В параллельном матче дортмундская «Боруссия» разгромила «Ганновер».