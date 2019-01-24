Стала известна сумма отступных в контракте де Йонга

В Сети появилась информация о сумме отступных в контракте полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.
Напомним, что недавно игрок перебрался в каталонскую команду из «Аякса». Клаусула в договоре новобранца «блаугранас» составляет 400 млн евро.
Отметим, что «Барса» заплатила за трансфер футболиста 75 млн евро.
Не все игроки согласны на крупные отступные в размере 1 млрд, поэтому прописывают 200-500 млн. Продать могут и дешевле
Не все игроки согласны на крупные отступные в размере 1 млрд, поэтому прописывают 200-500 млн. Продать могут и дешевле
Главные показатели - зарплата и рыночная стоимость.
Главные показатели - зарплата и рыночная стоимость.