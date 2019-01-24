Стала известна сумма отступных в контракте де Йонга

24 января 2019, 15:52

В Сети появилась информация о сумме отступных в контракте полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Напомним, что недавно игрок перебрался в каталонскую команду из «Аякса». Клаусула в договоре новобранца «блаугранас» составляет 400 млн евро.

Отметим, что «Барса» заплатила за трансфер футболиста 75 млн евро.