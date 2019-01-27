Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни поделился мыслями о пропаже футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салы.

Лично с ним не знаком. Но он мой коллега, футболист, я слышал, что и человек замечательный. Конечно, это кошмар… Очень тяжело читать новости. Тем более подобный ужас может случиться с каждым футболистом. И каждым человеком. Любой мог быть на его месте… Странно и дико.

Сбор денег на продолжение поисков Салы — это отличная идея. Надо помогать. Надо продолжать поиски. Я видел новости, что собирают 150 тысяч евро. Здорово, что люди, не только футболисты, со всего мира помогают семье Салы. Надеюсь, и ему самому. Порой для нас это мелочь. А для человека — огромная помощь.

Мы все должны верить, что Эмилиано все-таки выжил. Верить в лучшее.