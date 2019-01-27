Игнатов: «Моя цель — стать лидером „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о конкуренции внутри команды
Боюсь ли конкуренции в «Спартаке»? Почему я должен бояться? Само собой, хочется играть. Если буду сильнее, то и буду играть. Конкуренция — это всегда хорошо. Нужно просто делать от себя все зависящее.
Было приятно узнать, что я первый игрок «Спартака», рождённый в 2000 году, кто забил за клуб в официальном матче. Но нужно ещё работать и работать, чтобы стать лидером команды. Безусловно, моя цель — стать лидером «Спартака». И получить со временем десятый номер.
А ваши либо сами пиарятся, либо Федун их пиарит, а потом отправляет на периферию.
А ваши либо сами пиарятся, либо Федун их пиарит, а потом отправляет на периферию.
Кстати, почему бы тебе на МАТЧТВ экспертом не пойти? Вся Россия бы знала всю правду, и людям был бы привит хороший вкус.)))
Кстати, почему бы тебе на МАТЧТВ экспертом не пойти? Вся Россия бы знала всю правду, и людям был бы привит хороший вкус.)))
ЧТО БЫ ЛАЗУРНЫЕ НЕ ПИСАЛИ, БОМЖЕЙ ПОНЯТЬ МОЖНО, У НИХ НЕТ МОЛОДЫХ. У НИХ МОЛОДЕЖЬ НАЧИНАЕТСЯ С 29 ЛЕТ.
ЧТО БЫ ЛАЗУРНЫЕ НЕ ПИСАЛИ, БОМЖЕЙ ПОНЯТЬ МОЖНО, У НИХ НЕТ МОЛОДЫХ. У НИХ МОЛОДЕЖЬ НАЧИНАЕТСЯ С 29 ЛЕТ.
Сказать "такое"..))
Думаю Глушаков теперь даже в дубле не даст шанс этому талантливому парню...
Сказать "такое"..))
Думаю Глушаков теперь даже в дубле не даст шанс этому талантливому парню...
Удачи!
Удачи!
Миша,удачи,рви за ромб,а я здесь порядок наведу
Миша,удачи,рви за ромб,а я здесь порядок наведу