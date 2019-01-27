Игнатов: «Моя цель — стать лидером „Спартака“»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о конкуренции внутри команды

Боюсь ли конкуренции в «Спартаке»? Почему я должен бояться? Само собой, хочется играть. Если буду сильнее, то и буду играть. Конкуренция — это всегда хорошо. Нужно просто делать от себя все зависящее.



Было приятно узнать, что я первый игрок «Спартака», рождённый в 2000 году, кто забил за клуб в официальном матче. Но нужно ещё работать и работать, чтобы стать лидером команды. Безусловно, моя цель — стать лидером «Спартака». И получить со временем десятый номер.