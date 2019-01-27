«Милан» и «Наполи» не выявили сильнейшего

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Милан» и «Наполи» сыграли вничью. Неаполитанцы набрали 48 очков и остаются на втором месте, а у «Милана» теперь 35 баллов (четвертая позиция).
Милан, стадион «Джузеппе Меацца».
«Милан» - «Наполи» - 0:0
«Милан»: Доннарумма, Родригес, Романьоли, Мусаккьо, Калабрия, Лукас Пакета (Борини 68), Бакайоко, Кессье, Чалханоглу (Лаксальт 90), Кутроне (Пёнтек 70), Сусо
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Наполи»: Оспина, Мариу Руй (Гулям 72), Кулибали, Альбиоль, Малькуи, Инсинье (Унас 87), Руис, Зелински, Кальехон , Милик, Мертенс (Верди 79)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
Предупреждения: Кутроне 16, Руис 17, Альбиоль 85.
Удаление: Руис 90+3.
Судья: Довери Даниэле.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Напомним, что «Наполи» в прошлом туре обыграл «Лацио» (2:1).
Интер - по барабану.
Интер - по барабану.
Оно и немудрено,который год Скудетто из-за ула поманит,хвостиком вильнет
да и скроется в Турине.
Оно и немудрено,который год Скудетто из-за ула поманит,хвостиком вильнет
да и скроется в Турине.
https://www.youtube.com/watch?v=FdaKCeq7-fU
Может постоять перекурить,неспеша перешнуровать бутсы,
Постоять,глядя назад,за горизонт,По пути завернуть в ЛЧ......
Надоело......
Может постоять перекурить,неспеша перешнуровать бутсы,
Постоять,глядя назад,за горизонт,По пути завернуть в ЛЧ......
Надоело......
Удачное подписание, вроде, как свободного агента брали. Получше Канселу и всяких Де Шильо. А гном ща в себя придет и начнет выносить сопов, как он умеет. Удачи твоему клубу.
Удачное подписание, вроде, как свободного агента брали. Получше Канселу и всяких Де Шильо. А гном ща в себя придет и начнет выносить сопов, как он умеет. Удачи твоему клубу.
Ювентус сам берёт то, что ему положено.
Ювентус сам берёт то, что ему положено.
Пожелаем же им удачи в ЛЕ против тех, кто снабжает серо-голубых ценным материалом. Все эти Медели, Кондогбии, Банеги и прочая и прочая.
А вот Атлеты молодцы. Своего Диего не отдают змеюкам. ))
Пожелаем же им удачи в ЛЕ против тех, кто снабжает серо-голубых ценным материалом. Все эти Медели, Кондогбии, Банеги и прочая и прочая.
А вот Атлеты молодцы. Своего Диего не отдают змеюкам. ))
По поводу Руя Анчелотти уже как-то было заикнулся в шутку, дескать, тот заноза в 63. Но, как, говорится в каждой шутке есть чегототам ) Явно некий внутрикомандный конфликт назревает.
Боевой гном после дисквы видимо на нервах, раз не смог на свеой родной позиции нормально отыграть.
По поводу Руя Анчелотти уже как-то было заикнулся в шутку, дескать, тот заноза в 63. Но, как, говорится в каждой шутке есть чегототам ) Явно некий внутрикомандный конфликт назревает.
Боевой гном после дисквы видимо на нервах, раз не смог на свеой родной позиции нормально отыграть.
Сильно сказал.
Чот сегодня не день боевого гнома. Руй борзый, проигнорил Карло.
На контратаках не очень сыграли, хотя могли решать.
Сильно сказал.
Чот сегодня не день боевого гнома. Руй борзый, проигнорил Карло.
На контратаках не очень сыграли, хотя могли решать.
Мусорян в истерике. Насвистывал про борьбу за титул, а его гномики даже китайцев обыграть не в состоянии. Аха-ха)
Мусорян в истерике. Насвистывал про борьбу за титул, а его гномики даже китайцев обыграть не в состоянии. Аха-ха)