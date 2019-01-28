Тухель: «Ждем Паредеса в ПСЖ, но его всё нет»

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель после победы над «Ренном» (4:1) отметил, что парижанам требуется укрепление состава.

Мы ждем Паредеса. Мне сказали, что всё уже решено, но его по-прежнему нет. Я переживаю. Нам нужны игроки!

Возможно, нам требуется даже нападающий, ведь Неймар получил травму. Мы ждем Леандро, но его с нами пока нет.

Мы не можем сделать чудо. У нас выпали игроки из центра поля, а уже 28 января! Трансферное окно практически закрыто.