Кьеллини: «В течение 60 минут „Ювентус“ показывал худшую игру в сезоне»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал трудовую победу над «Лацио» в матче 21-го тура Серии А.

В течение 55-60 минут мы показывали худшую игру в сезоне. Парадоксально, но их гол придал нам скорее психологической энергии, чем физической.

У нас есть игроки, способные сделать разницу. Щесны держал нас на плаву на протяжении часа, затем нам удалось вернуться в борьбу и выиграть. Это должно помочь нам стать более зрелыми, поскольку в среду нас ждет еще одна важная игра в Кубке Италии против «Аталанты».

Настоящий «Ювентус» мы увидим 20 февраля, но очень важно добиваться нужного результата раньше.