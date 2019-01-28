Бензема: «Я „девятка“ с душой „десятки“»

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал свое выступление в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:2). В отчетном поединке француз оформил дубль.
Не знаю, был ли это мой лучший матч в сезоне.
В каждом матче я хочу как можно больше помогать команде: забивать голы, делать передачи и в целом быть полезным.
Люди ждут от нападающего голов, но я считаю себя «девяткой» с душой «десятки».
Пусть поробует хотябы несколько матчей подряд огорчить соперника.
А то сделал дубль в ворота Эспаньола и сразу лучший.
Пусть поробует хотябы несколько матчей подряд огорчить соперника.
А то сделал дубль в ворота Эспаньола и сразу лучший.