Бензема: «Я „девятка“ с душой „десятки“»

Нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал свое выступление в матче 21-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:2). В отчетном поединке француз оформил дубль.

Не знаю, был ли это мой лучший матч в сезоне.

В каждом матче я хочу как можно больше помогать команде: забивать голы, делать передачи и в целом быть полезным.

Люди ждут от нападающего голов, но я считаю себя «девяткой» с душой «десятки».