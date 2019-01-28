Луис Энрике: «Не знаю, вызову ли Иско в сборную»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не уверен, что вызовет в команду полузащитника «Реала» Иско на первые матчи отбора к Евро-2020, которые пройдут в марте.
Иско в последнее время перестал попадать в состав «сливочных».
Прямо сейчас я не знаю, буду ли вызывать Иско. Мы рассматриваем каждый случай индивидуально. Осталось еще два месяца. Я бы хотел, чтобы Иско играл чаще, но это футбол.
В случае первого варианта уход Иско выглядит логичным, а при втором варианте - сомнительным
В случае первого варианта уход Иско выглядит логичным, а при втором варианте - сомнительным
Солярка гнобит его как хочет.
Х.з че там у них за тёрки,но Перес не вмешивается,а это равно что Аларкон летом свалит.
Хорошо ли это для Мадрида ,и Иско в частности тож х.з...
как б потом локти не кусать.
Солярка гнобит его как хочет.
Х.з че там у них за тёрки,но Перес не вмешивается,а это равно что Аларкон летом свалит.
Хорошо ли это для Мадрида ,и Иско в частности тож х.з...
как б потом локти не кусать.