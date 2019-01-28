Луис Энрике: «Не знаю, вызову ли Иско в сборную»

сегодня, 14:56

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не уверен, что вызовет в команду полузащитника «Реала» Иско на первые матчи отбора к Евро-2020, которые пройдут в марте.

Иско в последнее время перестал попадать в состав «сливочных».