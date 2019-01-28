Де Хеа: «Игроки МЮ недовольны, потому что выиграть АПЛ уже невозможно»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал последние успехи команды. После прихода на тренерский мостик Оле-Гуннара Сульшера манкунианцы одержали восемь побед подряд во всех турнирах.

МЮ , безусловно, преуспел в последнее время, но мы по-прежнему не входим в топ-4 и очень далеки от первого места. Мы довольны нашими победами, но нас не устраивает ситуация в целом.

Этот клуб должен бороться за титул. Мы постараемся выиграть как можно больше матчей в оставшееся время, надеемся попасть в Лигу чемпионов и преуспеть во всех турнирах.