Де Хеа: «Игроки МЮ недовольны, потому что выиграть АПЛ уже невозможно»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал последние успехи команды. После прихода на тренерский мостик Оле-Гуннара Сульшера манкунианцы одержали восемь побед подряд во всех турнирах.
МЮ, безусловно, преуспел в последнее время, но мы по-прежнему не входим в топ-4 и очень далеки от первого места. Мы довольны нашими победами, но нас не устраивает ситуация в целом.
Этот клуб должен бороться за титул. Мы постараемся выиграть как можно больше матчей в оставшееся время, надеемся попасть в Лигу чемпионов и преуспеть во всех турнирах.
Хотим вернуться в топ-4. Это будет сложно, однако мы немного сократили разрыв. АПЛ же выиграть уже невозможно. Мы нацеливались на это перед началом сезона, потому что «Манчестер Юнайтед» должен выигрывать трофеи.