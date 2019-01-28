Адиев: «Любое внимание от „Ахмата“ мне по-своему приятно»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о том, как идет подготовка к сезону, а также прокомментировал слухи о его возможном уходе в «Ахмат».

Тяжело прогнозировать, какие изменения будут в составе «Анжи» по ходу сборов. В любой момент кто-то может уйти в этой ситуации, если, конечно, будут подходящие предложения. Поэтому до закрытия трансферного окна прогнозы давать сложно. Как окно закроется, тогда уже будет полное понимание, кто есть в составе. У «Анжи» сейчас большая группа молодых футболистов, которых мы пытаемся подвести к чемпионату, чтобы они были подготовлены к Премьер-Лиге. На сегодняшний день это основные задачи. Останутся ли лидеры в лице Кулика, Лескано и Понсе? У некоторых ребят есть предложения, но они считают, что на данный момент те предложения, которые у них есть, не соответствуют их уровню. Поэтому ребята пока в команде.

Пилипчук ушел из «Ахмата»? Сейчас тяжело говорить о том, что я могу оказаться в «Ахмате». На сегодняшний день я главный тренер «Анжи» и сосредоточен на работе, которая у меня сейчас есть. Все мои мысли связаны с «Анжи». Понятно, что «Ахмат» для меня не чужой клуб, руководители знают меня. Еще недавно я работал у них, и можно сказать, что любое внимание от грозненского клуба мне по-своему приятно. Пока я большего сказать не могу.

Понятно, что настроение в «Анжи» немного тяжелое, когда есть большие задержки с выплатой зарплаты. Но радует, что на сборах какого-то упаднического настроения нет. Всю ту работу, которую мы планировали на сборах, а ее, поверьте, было много, как беговых, так и силовых, мы выполнили. Все ребята с понимаем относятся к своей работе.

С Кадиевым пока не общался, но, в принципе, я сам понимаю всю финансовую ситуацию клуба. С нами на сборах находится спортивный директор и помощник президента клуба. От них я получаю всю информацию, что есть на сегодняшний день.