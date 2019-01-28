Смолов: «Хочу извиниться перед страной за пенальти в матче с Хорватией»

Нападающий сборной России Федор Смолов извинился за свой нереализованный пенальти в матче 1/4 финала мира с Хорватией, из-за которого национальная команда не смогла выйти в полуфинал.
После игры Смолов процитировал легендарного баскетболиста Майкла Джордана: «В голове слова Джордана о том, что он тысячи раз не реализовывал бросок в ответственный момент».
Мы не тренировали серию пенальти перед хорватами. То есть наступает серия пенальти, и я начинаю думать: «Окей, в предыдущем матче я пробил влево, а у хорватов ещё и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий». Я смотрю на него и думаю: «Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо… А он ещё, скорее всего, и будет ждать влево… Куда мне бить: вправо я не тренировал». Ну вот и началось, сам себя начал раскачивать.
Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В своё оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я забил бы.
Хотелось спрятаться первое время, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча – нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу – я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне.
Перед страной извиняется...фотографии нужные показывает...Кокорина осуждает....
По факту нормальный парень....респект...
И Кокорина поддержал...и про дрожащие коленки признался....
Сейчас - это редкость...
"Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что ты идешь не туда" (китайская народная мудрость).
Удачи Фёдору ...классный игрок...и правильный человек !!!!!!!!
Перед страной извиняется...фотографии нужные показывает...Кокорина осуждает....
По факту нормальный парень....респект...
И Кокорина поддержал...и про дрожащие коленки признался....
Сейчас - это редкость...
"Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что ты идешь не туда" (китайская народная мудрость).
Удачи Фёдору ...классный игрок...и правильный человек !!!!!!!!
1. Главное правило : Не уверен, не бей.
2. Прошло пол года, ты только решил извиниться?
3. Я лично на тебя не в обиде, каждый может не забить, но смотри пункт 1
1. Главное правило : Не уверен, не бей.
2. Прошло пол года, ты только решил извиниться?
3. Я лично на тебя не в обиде, каждый может не забить, но смотри пункт 1
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я забил бы
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Да ты и так забил. С самого начала ЧМ вообще на игру забил, в тягость тебе он был
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я забил бы
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Да ты и так забил. С самого начала ЧМ вообще на игру забил, в тягость тебе он был