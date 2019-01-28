Смолов: «Хочу извиниться перед страной за пенальти в матче с Хорватией»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
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Смолов: «Хочу извиниться перед страной за пенальти в матче с Хорватией»

сегодня, 13:36
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 2Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной России Федор Смолов извинился за свой нереализованный пенальти в матче 1/4 финала мира с Хорватией, из-за которого национальная команда не смогла выйти в полуфинал.

После игры Смолов процитировал легендарного баскетболиста Майкла Джордана: «В голове слова Джордана о том, что он тысячи раз не реализовывал бросок в ответственный момент».

Мы не тренировали серию пенальти перед хорватами. То есть наступает серия пенальти, и я начинаю думать: «Окей, в предыдущем матче я пробил влево, а у хорватов ещё и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий». Я смотрю на него и думаю: «Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо… А он ещё, скорее всего, и будет ждать влево… Куда мне бить: вправо я не тренировал». Ну вот и началось, сам себя начал раскачивать.

Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В своё оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я забил бы.

Хотелось спрятаться первое время, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча – нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу – я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне.

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Все комментарии
Дима Головашич
Дима Головашич
   678 / 778
сегодня в 14:05
Да причём тут пенальти? Ты играть нормально должен был, а не пытаться доказать себе свою значимость в послематчевых пенальти.
ДСА
ДСА
   135 / 778
сегодня в 14:04
Как-то долго ждал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 778
сегодня в 14:04
По-началу подумал Смолов в депутаты собрался.....)))
Перед страной извиняется...фотографии нужные показывает...Кокорина осуждает....

По факту нормальный парень....респект...
И Кокорина поддержал...и про дрожащие коленки признался....
Сейчас - это редкость...

"Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что ты идешь не туда" (китайская народная мудрость).

Удачи Фёдору ...классный игрок...и правильный человек !!!!!!!!
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   22 / 778
сегодня в 14:04
А Фэрнандез и не думал извиняться.)))) А чего каяться? Лавэ от Хинэра капает, в сборную вызывают.)))) Но на горизонте появился Аиртон, так что этот середняк скоро будет вышвырнут на мороз.)))
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
   261 / 778
сегодня в 14:03
На рудники Смолова или в тайгу лес валить
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил Рoнальдиньo
   97 / 778
сегодня в 14:02
Зачем Спартак,это великий клуб, расформировывать надо теневые проекты Гинера и особенно газовый проект с берегов Невы
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит ответил Ангел неБесГрешен
       196 / 778
    сегодня в 14:01
    Интересно, а крутейший из русских бразил извинялся за свой промах?
    Ну он хотя бы гол забил
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит
       196 / 778
    сегодня в 13:59
    Да пошел ты клоун в бутсах. Не был он уверен, коленки тряслись. А какого хера тогда к мячу пошел если очко играло?? А раз пошел бить, и не знаешь куда- ударь на силу и все. Пусть даже если не забил, но ты ударь нормально. Нет же надо выпендриться, исполнять че то там начал...
    WAARLOT
    WAARLOT
       522 / 778
    сегодня в 13:58
    ну и клоун
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       24 / 778
    сегодня в 13:57
    Интересно, а крутейший из русских бразил извинялся за свой промах?
    djaich
    djaich
       497 / 778
    сегодня в 13:55
    Федя, надоел своими раскаяниями. Нам от них ни тепло, ни холодно. Ничего уже не поменять. От тебя же требуется выйти на свой пиковый уровень и снова начать забивать. Впереди отбор к Евро и сам Чемпионат континента. Вот и думай лучше, как тебе вернуться в сборную и достойно выступить на предстоящих турнирах, а самоедством заниматься есть глупость, не приносящая пользы никому.
    -Хостинский-
    -Хостинский-
       424 / 778
    сегодня в 13:55
    Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В своё оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности.

    1. Главное правило : Не уверен, не бей.
    2. Прошло пол года, ты только решил извиниться?
    3. Я лично на тебя не в обиде, каждый может не забить, но смотри пункт 1
    Jum13
    Jum13
       13 / 778
    сегодня в 13:55
    Да-да - рассказывай

    ============================

    я забил бы

    ============================

    Да ты и так забил. С самого начала ЧМ вообще на игру забил, в тягость тебе он был
    Верг
    Верг
       391 / 778
    сегодня в 13:55
    Работа пиар менеджеров в силе!
    Рoнальдиньo
    Рoнальдиньo ответил parallels
       261 / 778
    сегодня в 13:51
      Igo0rek
      Igo0rek
         69 / 778
      сегодня в 13:49
      Главное вовремя 😂😂😂
      cska plus
      cska plus
         14 / 778
      сегодня в 13:47
      Ахахах! Что это с Федей?
      Grabovsky
      Grabovsky
         723 / 778
      сегодня в 13:46
      Да лучше бы в угол пробил . Мдк. Меньше вопросов было бы
      parallels
      parallels
         11 / 778
      сегодня в 13:45
      надо было ещё пару лет выждать. сейчас-то уже чего вспоминать, когда все забыли и всем пофиг? лучше бы предложил расформировать спартак - это куда интереснее, чем какие-то оправдания за старые ошибки.
      Великолепный камерунец
      Великолепный камерунец
         25 / 778
      сегодня в 13:42
      Приходи лет через пять извиняться, а то прошло всего лишь больше полугода
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         10 / 778
      сегодня в 13:41
      Да мы знаем что мы стадо баранов
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
         97 / 778
      сегодня в 13:37
      15 суток не меньше)))
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