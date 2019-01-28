Черчесов: «Уровень мастерства у Головина не упал, пусть доказывает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Клуб российского игрока переживает трудные времена, а недавно на тренерский мостик монегасков вернулся Леонарду Жардим, и Головин не попал в стартовый состав команды при новом тренере, хотя во времена Тьерри Анри был железным игроком основы.

Я недавно виделся с Анри, но видите, как сложилась ситуация. Не думаю, что у Александра будут большие трудности с перестановкой, все-таки его брали при Жардиме. Внимательно наблюдаю за Головиным, уровень его мастерства не упал, это все еще быстрый и мобильный полузащитник, у него нормальный настрой. Пусть доказывает.