Боярский: «Уход Паредеса - не потеря для „Зенита“»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Иран -:-  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 89’ Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор 0:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
15:00 90’ Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:1 Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 87’ Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 43’ Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
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Боярский: «Уход Паредеса - не потеря для „Зенита“»

сегодня, 15:46

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил игру команды в последних матчах и поделился мнением о возможном уходе из клуба полузащитника Леандро Паредеса.

Мне тревожно от того, что происходит сейчас с «Зенитом». И тревожно не только мне, люди подходят ко мне на улице и спрашивают: «Что происходит с „Зенитом“?», а я не знаю, что ответить, ведь я не член команды, а обычный болельщик. В городе огромное количество людей, которые в недоумении от происходящего. Играют плохо, всё очень печально, проигрывают 3:1, 3:0. Связано ли это с началом сборов? Другие команды тоже на сборах, и что? Причин для оправданий можно найти миллион: и снегопад большой, и праздники только прошли, обороты не набрали. Все думают, что «Ростову» они проиграют, иначе и быть не может, потому что у них пока ничего не получается.

Думаю, что Паредес не являлся ключевым игроком команды, ничего страшного в его уходе нет, это для «Зенита» не потеря. Он ведь не Халк. Что касается жалоб Семака на отсутствие трансферов, то он абсолютно прав. Может, команде не хватает мастерства. Команду бесспорно нужно усиливать, даже Семак плохо выглядит в последнее время, осунулся, сильно переживает. Нужно вселить в него какую-то уверенность, но он вряд ли будет что-то решать, всё зависит от Миллера.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 781
сегодня в 16:40
Речь надо вести не о потере Паредеса....ибо уже в прошлом.....
А о пользе 47-ми млн вырученных за Паредеса....ибо нужно правильно на них "закупиться"..
kolpankolpan
kolpankolpan
   282 / 781
сегодня в 16:38
Спрашивать у Боярского на улице,и вообще об этом спрашивать-- что творится с Зенитом может только идиот.Лучше бы спросили закурить.
Большой Карай
Большой Карай
   383 / 781
сегодня в 16:29
Согласен, надо идти вперед.
Raketas80
Raketas80
   196 / 781
сегодня в 16:23
По его мнению Зенит спасут только Атос, Партос, Арамис, и Д' артаньян. Причем они играли бы исключительно на Петровском.
time out
time out
   112 / 781
сегодня в 16:22
Уход Передаса - не потеря для Зенита, так же как и уход Зенита из РПЛ - не потеря для нашего чемпионата. )))))))))))))))))))
Лакшери
Лакшери
   42 / 781
сегодня в 16:16
Выростили хорошего игрока с амбициями , удачи в ЛЧ . Лео еще долго будет славить Зенит в европе
ermak6848
ermak6848
   149 / 781
сегодня в 16:14
всё дело в Шляпе мишкиной...
drug01
drug01
   82 / 781
сегодня в 16:14
Результат покажет!
161регион
161регион
   79 / 781
сегодня в 16:11
Миша уже поставил ставки в фонбет на Ростов)))
161регион
161регион
   79 / 781
сегодня в 16:08
Паредас не потеря для зенита....,потеря моей шляпы,вот настоящая потеря для зенита...эгегей черт побери
la_masia
la_masia ответил Raketas80
   83 / 781
сегодня в 16:04
Дай волю Михуилу он бы сколотил команду из Анюкова, Денисова, Быстрова, и вернул бы на поле Аршавина.
А тренировал бы эту банду Орлов.
la_masia
la_masia
   83 / 781
сегодня в 16:04
Боярский: «Одним Передасом в „Зените“ станет меньше»
Raketas80
Raketas80
   196 / 781
сегодня в 16:03
Дай волю Михуилу он бы сколотил команду из Анюкова, Денисова, Быстрова, и вернул бы на поле Аршавина.
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
   49 / 781
сегодня в 16:02
Вот и я говорю уход Паредеса не потеря, если он играл на 50 % в Зените.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   258 / 781
сегодня в 16:00
Сколько можно уже Зениту игроков портить?!!Навскидку,кроме Кузяева,в голову не приходит не один игрок,который добился бы там прогресса.А загнобили уже десятки....
la_masia
la_masia
   83 / 781
сегодня в 15:59
Если Паредес уйдет из Зенита, ему вручат титул: "Заслуженная каналья Зенита!"
LOpp
LOpp ответил cska plus
   9 / 781
сегодня в 15:58
Интересно Миша трезв или винца принял для бодрости.
Бургундия, Нормандия, Шампандия...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   59 / 781
сегодня в 15:56
На место Паредаса придут 2 новичка в стан лазурных - Литейный и Питерман
Footbolista
Footbolista
   24 / 781
сегодня в 15:52
Упала шляпа, упала на пол)...
Raketas80
Raketas80
   196 / 781
сегодня в 15:50
А кто тогда потеря? хэй, ххэй тысяча чертей. Каналья.
FILL3286
FILL3286
   26 / 781
сегодня в 15:49
Боярышнику самому стыдно за проект причем уже давно!
cska plus
cska plus
   14 / 781
сегодня в 15:48
Интересно Миша трезв или винца принял для бодрости.
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