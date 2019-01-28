Боярский: «Уход Паредеса - не потеря для „Зенита“»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил игру команды в последних матчах и поделился мнением о возможном уходе из клуба полузащитника Леандро Паредеса.

Мне тревожно от того, что происходит сейчас с «Зенитом». И тревожно не только мне, люди подходят ко мне на улице и спрашивают: «Что происходит с „Зенитом“?», а я не знаю, что ответить, ведь я не член команды, а обычный болельщик. В городе огромное количество людей, которые в недоумении от происходящего. Играют плохо, всё очень печально, проигрывают 3:1, 3:0. Связано ли это с началом сборов? Другие команды тоже на сборах, и что? Причин для оправданий можно найти миллион: и снегопад большой, и праздники только прошли, обороты не набрали. Все думают, что «Ростову» они проиграют, иначе и быть не может, потому что у них пока ничего не получается.



Думаю, что Паредес не являлся ключевым игроком команды, ничего страшного в его уходе нет, это для «Зенита» не потеря. Он ведь не Халк. Что касается жалоб Семака на отсутствие трансферов, то он абсолютно прав. Может, команде не хватает мастерства. Команду бесспорно нужно усиливать, даже Семак плохо выглядит в последнее время, осунулся, сильно переживает. Нужно вселить в него какую-то уверенность, но он вряд ли будет что-то решать, всё зависит от Миллера.