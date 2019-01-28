Желудков: «Семак не соответствует уровню „Зенита“»

Экс-игрок «Зенита» Юрий Желудков оценил тренерские способности Сергея Семака, возглавляющего команду из Санкт-Петербурга.
- Нынешнее состояние «Зенита» не настораживает перед плей-офф Лиги Европы?
- Результаты сейчас «Зенит» показывает неважнецкие. Это мягко сказано. Есть у меня такое чутье, что сегодня «Зенит» получит от «Ростова», и Семак поедет домой.
- То есть неслучайно в последнее время все чаще стали говорить, что Семак не соответствует уровню «Зенита»?
- Конечно, не соответствует. Просто ему подфартило в первом круге. Еще держались более-менее, но потом команда просто перестала играть. Дзюба вообще пешком ходит - такую звездочку поймал! Команда на него мяч пинает и все. А он ни побороться не может, ничего.
- Может это вопрос к Дзюбе, а не к тренеру, раз у футболиста нет мотивации?
- Дело в том, что у Семака нет авторитета среди игроков. Таким футболистам нужен строгий дядька, который бы их гонял. Такой, каким у нас был Юрий Морозов. Непререкаемый авторитет. А Семак - пацан.
Почему он реальную проблему Зенита не затрагивает? Проблема Зенита не в Семаке и тем более не в Дзюбе!
Взять тот же Локо, в нём нет массовых закупок легионеров за сумасшедшие деньги и скупка опытных российских игроков. Усиление идёт точечно, с привлечением своих воспитанников.
Так, что Желудков глупость говорит, почему то обходя главную проблему!
Семак пацан, авторитета нету? А как же Манчини, Луческу, тоже пацаны без авторитета? А то, что он когда то, голы забивал и что из этого? Кокорин вон тоже не мало голов забивал, а мозгов то нету!
Почему он реальную проблему Зенита не затрагивает? Проблема Зенита не в Семаке и тем более не в Дзюбе!
Взять тот же Локо, в нём нет массовых закупок легионеров за сумасшедшие деньги и скупка опытных российских игроков. Усиление идёт точечно, с привлечением своих воспитанников.
Так, что Желудков глупость говорит, почему то обходя главную проблему!
Семак пацан, авторитета нету? А как же Манчини, Луческу, тоже пацаны без авторитета? А то, что он когда то, голы забивал и что из этого? Кокорин вон тоже не мало голов забивал, а мозгов то нету!
Но сегодня он - наш тренер.....
К слову...дающий пусть и промежуточный но результат как в чемпионате так и в ЛЕ......
Нашли виноватого....)))
Он и не обещал что за 4 месяца поставит игру команды к формированию состава которой не имел ни малейшего отношения.......
Руководство из-за каких то давних "договоряшек" привозит Манчини в 10-ти месячный отпуск....который прогоняет Данни с Жулиано и набирает 4 самолёта балласта....и с почестями уезжает с пенопластовой медалью "За 5-е место" на шее..........
А теперь Семак во всём виноват.....))
Семак в тяжкий мундиальный сезон где у Дзюбы,Кузяева,Ерохина,Лунёва и пр. не было и полтора дня "выходных" идёт в лидерах......
Никто и не говорил Семаку что будет легко...да он и сам так не считает...он и сам прекрасно видит что игры - нет....но работает походу зная выход из сложившейся ситуации.
Касаемо "авторитета" - лимит рулит.......этим парням и Капелло не авторитет.......а кто пробует что то изменить и включить авторитет ждёт участь одного парня который через неделю покинул пост главного и ему на смену пришёл Рианчо...)))))
Дайте Семаку 3-4-х игроков которых он просит....немного времени...избавьте от бестолковых тренировочных катарских турниров...просто не мешайте работать...
А потом уж спрашивайте результат.....
Кто дал бы лучший результат если б лишился трёх лучших игроков ???
Паредес (на чемоданах)....Нобоа (в лазарете)...Кокорин (в .....)
Руки прочь от Богданыча !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но сегодня он - наш тренер.....
К слову...дающий пусть и промежуточный но результат как в чемпионате так и в ЛЕ......
Нашли виноватого....)))
Он и не обещал что за 4 месяца поставит игру команды к формированию состава которой не имел ни малейшего отношения.......
Руководство из-за каких то давних "договоряшек" привозит Манчини в 10-ти месячный отпуск....который прогоняет Данни с Жулиано и набирает 4 самолёта балласта....и с почестями уезжает с пенопластовой медалью "За 5-е место" на шее..........
А теперь Семак во всём виноват.....))
Семак в тяжкий мундиальный сезон где у Дзюбы,Кузяева,Ерохина,Лунёва и пр. не было и полтора дня "выходных" идёт в лидерах......
Никто и не говорил Семаку что будет легко...да он и сам так не считает...он и сам прекрасно видит что игры - нет....но работает походу зная выход из сложившейся ситуации.
Касаемо "авторитета" - лимит рулит.......этим парням и Капелло не авторитет.......а кто пробует что то изменить и включить авторитет ждёт участь одного парня который через неделю покинул пост главного и ему на смену пришёл Рианчо...)))))
Дайте Семаку 3-4-х игроков которых он просит....немного времени...избавьте от бестолковых тренировочных катарских турниров...просто не мешайте работать...
А потом уж спрашивайте результат.....
Кто дал бы лучший результат если б лишился трёх лучших игроков ???
Паредес (на чемоданах)....Нобоа (в лазарете)...Кокорин (в .....)
Руки прочь от Богданыча !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
золотого Зенита ,нынешнему как до Китая пехом .Так же могу сказать и про Спартак .
золотого Зенита ,нынешнему как до Китая пехом .Так же могу сказать и про Спартак .
домой в Луганск?
домой в Луганск?
Селекция не даёт необходимых ресурсов...
Пока - бег на месте... И не во всём видны недоработки тренерского штаба...
Селекция не даёт необходимых ресурсов...
Пока - бег на месте... И не во всём видны недоработки тренерского штаба...