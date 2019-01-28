Желудков: «Семак не соответствует уровню „Зенита“»

сегодня, 14:18

Экс-игрок «Зенита» Юрий Желудков оценил тренерские способности Сергея Семака, возглавляющего команду из Санкт-Петербурга.

- Нынешнее состояние «Зенита» не настораживает перед плей-офф Лиги Европы?

- Результаты сейчас «Зенит» показывает неважнецкие. Это мягко сказано. Есть у меня такое чутье, что сегодня «Зенит» получит от «Ростова», и Семак поедет домой.

- То есть неслучайно в последнее время все чаще стали говорить, что Семак не соответствует уровню «Зенита»?

- Конечно, не соответствует. Просто ему подфартило в первом круге. Еще держались более-менее, но потом команда просто перестала играть. Дзюба вообще пешком ходит - такую звездочку поймал! Команда на него мяч пинает и все. А он ни побороться не может, ничего.

- Может это вопрос к Дзюбе, а не к тренеру, раз у футболиста нет мотивации?

- Дело в том, что у Семака нет авторитета среди игроков. Таким футболистам нужен строгий дядька, который бы их гонял. Такой, каким у нас был Юрий Морозов. Непререкаемый авторитет. А Семак - пацан.