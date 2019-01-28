Желудков: «Семак не соответствует уровню „Зенита“»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Иран -:-  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 90’ Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор 0:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
15:00 90’ Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:1 Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 88’ Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 44’ Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
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Желудков: «Семак не соответствует уровню „Зенита“»

сегодня, 14:18

Экс-игрок «Зенита» Юрий Желудков оценил тренерские способности Сергея Семака, возглавляющего команду из Санкт-Петербурга.

- Нынешнее состояние «Зенита» не настораживает перед плей-офф Лиги Европы?

- Результаты сейчас «Зенит» показывает неважнецкие. Это мягко сказано. Есть у меня такое чутье, что сегодня «Зенит» получит от «Ростова», и Семак поедет домой.

- То есть неслучайно в последнее время все чаще стали говорить, что Семак не соответствует уровню «Зенита»?

- Конечно, не соответствует. Просто ему подфартило в первом круге. Еще держались более-менее, но потом команда просто перестала играть. Дзюба вообще пешком ходит - такую звездочку поймал! Команда на него мяч пинает и все. А он ни побороться не может, ничего.

- Может это вопрос к Дзюбе, а не к тренеру, раз у футболиста нет мотивации?

- Дело в том, что у Семака нет авторитета среди игроков. Таким футболистам нужен строгий дядька, который бы их гонял. Такой, каким у нас был Юрий Морозов. Непререкаемый авторитет. А Семак - пацан.

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Все комментарии
fanilich
fanilich
   187 / 781
сегодня в 16:44
Зенит станет чемпионом и все начнут петь какой Семак молодец,ну а Желудков заработает на своих комментариях "язву желудка".Семак только начал работать ,а его уже вычеркнули как тренера,что за бред.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Serg_Diamond
   148 / 781
сегодня в 16:43
Это не Семак не соответствует уровню Зенита, это Зенит не соответствует уровню амбиций его руководства и болельщиков. Тоже мне европейский гранд! Старперы, сбитые летчики, да гастарбайтеры. Плевать им на клуб, им вообще ничего не надо кроме денег, выкачают из Зенита бабло и свалят.
++++
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Evgen44
   148 / 781
сегодня в 16:43
Т.е игроки,которыми интересуется и перекупает ПСЖ с Неймаром в составе,не соответствуют уровню Питерского мешка и Сергея Богдановича?У бомжей стоимость состава и подбор игроков на европейском уровне по сути.Ну,как минимум добротного середняка ТОП 5 чемпионатов Европы...а они четыре года ничего выиграть не могут.Соглашусь лишь с тем,что Семак слишком либеральный и мягкий для этих игроков.Нужен со стержнем тренер,вроде Магата)...
Семаку нужен свой состав и время,без этого никак и это разумно.
Dominators
Dominators ответил Jeck Denielse
   98 / 781
сегодня в 16:43
Я тоже был против назначения Семака...... Но сегодня он - наш тренер..... К слову...дающий пусть и промежуточный но результат как в чемпионате так и в ЛЕ...... Нашли виноватого....))) Он и не обещал что за 4 месяца поставит игру команды к формированию состава которой не имел ни малейшего отношения....... Руководство из-за каких то давних "договоряшек" привозит Манчини в 10-ти месячный отпуск....который прогоняет Данни с Жулиано и набирает 4 самолёта балласта....и с почестями уезжает с пенопластовой медалью "За 5-е место" на шее.......... А теперь Семак во всём виноват.....)) Семак в тяжкий мундиальный сезон где у Дзюбы,Кузяева,Ерохина,Лунёва и пр. не было и полтора дня "выходных" идёт в лидерах...... Никто и не говорил Семаку что будет легко...да он и сам так не считает...он и сам прекрасно видит что игры - нет....но работает походу зная выход из сложившейся ситуации. Касаемо "авторитета" - лимит рулит.......этим парням и Капелло не авторитет.......а кто пробует что то изменить и включить авторитет ждёт участь одного парня который через неделю покинул пост главного и ему на смену пришёл Рианчо...))))) Дайте Семаку 3-4-х игроков которых он просит....немного времени...избавьте от бестолковых тренировочных катарских турниров...просто не мешайте работать... А потом уж спрашивайте результат..... Кто дал бы лучший результат если б лишился трёх лучших игроков ??? Паредес (на чемоданах)....Нобоа (в лазарете)...Кокорин (в .....) Руки прочь от Богданыча !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да я вообще за ..Пусть и дальше Семак тренирует Зенит и превращает его в Уфу .Желудков сказал ,его уровень не соответствует ,я лично согласен с Желудковым .Я лишь сказал ,что руководство Зенита бездари ,набивающие свои карманы на сомнительных покупках ,сомнительных игроков .
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   155 / 781
сегодня в 16:40
Это не Семак не соответствует уровню Зенита, это Зенит не соответствует уровню амбиций его руководства и болельщиков. Тоже мне европейский гранд! Старперы, сбитые летчики, да гастарбайтеры. Плевать им на клуб, им вообще ничего не надо кроме денег, выкачают из Зенита бабло и свалят.
Grabovsky
Grabovsky ответил Гром 222
   699 / 781
сегодня в 16:35
Паравозник . Вы еще живы? Я думал вымерли все . Как не глянешь ваши матчи в черкизово пустата на трибунах. Манекенами закупайтесь
Dominators
Dominators ответил Контуженый
   98 / 781
сегодня в 16:35
Он ещё и своего любимого Бердыева забыл
Тут скользкий и многоликий вопрос .Как тренер - Курбан хорош ,но доверить ему охранять бахчу я бы не смог .Там бы приехал целый табор помошников сторожа и все арбузы бы ,, ушли забесплатно или не уродились бы ,, .
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Dominators
   325 / 781
сегодня в 16:32
Деньги не шальные, а народные...
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Dominators
   17 / 781
сегодня в 16:31
Вроде все верно сказал ,но не может же руководство Зенита сказать своим болелам ,что оно - это руководство полные бездари .Их же сожрут и отстранят от кормушки .По-этому в угоду болельщикам Зенита был назначен Семак .Вроде свой ,но такой же бездарь .Вылет из ЕК не за горами ,в РПЛ будут сплошные очковые потери , Краснодар, Локо и Спартак думаю будут выше .И начнется по -новому , -нужно усиление , уровень игроков не соответствует ...А Желудков заслужил высказать свое мнение своими голами со штрафных ,он из плеяды того настоящего золотого Зенита ,а не Газпромовской ........
То, что он заслужил высказаться, я даже и не спорю. Но я не просто так его высказывание "ренгольщиной" назвал. Когда всё хорошо и игроки устраивают и тренер свой толковый, как что сразу закопать хотят.
Почему он реальную проблему Зенита не затрагивает? Проблема Зенита не в Семаке и тем более не в Дзюбе!
Взять тот же Локо, в нём нет массовых закупок легионеров за сумасшедшие деньги и скупка опытных российских игроков. Усиление идёт точечно, с привлечением своих воспитанников.
Так, что Желудков глупость говорит, почему то обходя главную проблему!
Семак пацан, авторитета нету? А как же Манчини, Луческу, тоже пацаны без авторитета? А то, что он когда то, голы забивал и что из этого? Кокорин вон тоже не мало голов забивал, а мозгов то нету!
Evgen44
Evgen44 ответил PATRIOT1965
   220 / 781
сегодня в 16:27
Неужели не понятно,что не Семак виноват в провале,а трансферная политика клуба.Для одного тренера купили игроков,скинули тренера,игроки остались,для другого тренера купили еще игроков,тренера скинули,остались игроки и в эту общую кашу взяли Семака. В первую очередь надо сделать зачистку состава и как можно быстрее и набирать в команду не звезд за огромные деньги,а футболистов,которые на подходе к своему пику совершенства в пределах 7-12 млн
Т.е игроки,которыми интересуется и перекупает ПСЖ с Неймаром в составе,не соответствуют уровню Питерского мешка и Сергея Богдановича?У бомжей стоимость состава и подбор игроков на европейском уровне по сути.Ну,как минимум добротного середняка ТОП 5 чемпионатов Европы...а они четыре года ничего выиграть не могут.Соглашусь лишь с тем,что Семак слишком либеральный и мягкий для этих игроков.Нужен со стержнем тренер,вроде Магата)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Dominators
   29 / 781
сегодня в 16:27
Вроде все верно сказал ,но не может же руководство Зенита сказать своим болелам ,что оно - это руководство полные бездари .Их же сожрут и отстранят от кормушки .По-этому в угоду болельщикам Зенита был назначен Семак .Вроде свой ,но такой же бездарь .Вылет из ЕК не за горами ,в РПЛ будут сплошные очковые потери , Краснодар, Локо и Спартак думаю будут выше .И начнется по -новому , -нужно усиление , уровень игроков не соответствует ...А Желудков заслужил высказать свое мнение своими голами со штрафных ,он из плеяды того настоящего золотого Зенита ,а не Газпромовской ........
Я тоже был против назначения Семака......
Но сегодня он - наш тренер.....
К слову...дающий пусть и промежуточный но результат как в чемпионате так и в ЛЕ......

Нашли виноватого....)))
Он и не обещал что за 4 месяца поставит игру команды к формированию состава которой не имел ни малейшего отношения.......

Руководство из-за каких то давних "договоряшек" привозит Манчини в 10-ти месячный отпуск....который прогоняет Данни с Жулиано и набирает 4 самолёта балласта....и с почестями уезжает с пенопластовой медалью "За 5-е место" на шее..........
А теперь Семак во всём виноват.....))
Семак в тяжкий мундиальный сезон где у Дзюбы,Кузяева,Ерохина,Лунёва и пр. не было и полтора дня "выходных" идёт в лидерах......

Никто и не говорил Семаку что будет легко...да он и сам так не считает...он и сам прекрасно видит что игры - нет....но работает походу зная выход из сложившейся ситуации.
Касаемо "авторитета" - лимит рулит.......этим парням и Капелло не авторитет.......а кто пробует что то изменить и включить авторитет ждёт участь одного парня который через неделю покинул пост главного и ему на смену пришёл Рианчо...)))))

Дайте Семаку 3-4-х игроков которых он просит....немного времени...избавьте от бестолковых тренировочных катарских турниров...просто не мешайте работать...
А потом уж спрашивайте результат.....

Кто дал бы лучший результат если б лишился трёх лучших игроков ???
Паредес (на чемоданах)....Нобоа (в лазарете)...Кокорин (в .....)

Руки прочь от Богданыча !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dominators
Dominators ответил Олег Борткевич
   98 / 781
сегодня в 16:26
В Зените-84 был гениальный, но сильно недооцененный игрок, на котором строилась вся игра. Вот мнение этого игрока: Мельникова, меня интересует. А Желудкову советую избавиться от зависти.
Не скажи ,просто то все вместе - была Команда , под руководством гениального тренера Садырина .А сейчас сборище ни пойми кого ,как игроков ,тренера и руководства .
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   148 / 781
сегодня в 16:24
Вот ходят слухи,что покупают Ракицкого,которому 29 лет,в защиту.Кто посоветовал этого игрока в Зенит? Зачем он нужен? До кучи?
Контуженый
Контуженый ответил Dominators
   669 / 781
сегодня в 16:19
Разве у них есть уровень Витя ,ты про Карпина забыл ,но у того хотя бы есть харизма .Привет ,надеюсь сегодня Зенит вынесут вперед ногами .
Он ещё и своего любимого Бердыева забыл
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   123 / 781
сегодня в 16:17
Посмотрел бы я, как ты сам бы порулил...
Dominators
Dominators ответил Raketas80
   98 / 781
сегодня в 16:16
Золотой Зенит стал как раз с приходом в клуб Газпрома. Не понятно что вам так ненравится ? Что в команде нет проблем с финансами.?Ведь золото рпл кубок европы, суперкубок европы кто брал?
Да мне честно по хрену на Зенит ,также как и на Спартак .А до того Садыринского
золотого Зенита ,нынешнему как до Китая пехом .Так же могу сказать и про Спартак .
Dominators
Dominators ответил Napoleon Bonapart
   98 / 781
сегодня в 16:11
Ну так, это и так понятно было, как тока Семак перешёл в Зенит. Семак, Хохлов, кобелев- это один уровень. Ах да, Калитвинцева забыл.....
Разве у них есть уровень Витя ,ты про Карпина забыл ,но у того хотя бы есть харизма .Привет ,надеюсь сегодня Зенит вынесут вперед ногами .
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   148 / 781
сегодня в 16:10
Неужели не понятно,что не Семак виноват в провале,а трансферная политика клуба.Для одного тренера купили игроков,скинули тренера,игроки остались,для другого тренера купили еще игроков,тренера скинули,остались игроки и в эту общую кашу взяли Семака. В первую очередь надо сделать зачистку состава и как можно быстрее и набирать в команду не звезд за огромные деньги,а футболистов,которые на подходе к своему пику совершенства в пределах 7-12 млн
Raketas80
Raketas80 ответил Dominators
   196 / 781
сегодня в 16:09
Золотой Зенит стал как раз с приходом в клуб Газпрома. Не понятно что вам так ненравится ? Что в команде нет проблем с финансами.?Ведь золото рпл кубок европы, суперкубок европы кто брал?
Dominators
Dominators ответил Raketas80
   98 / 781
сегодня в 16:07
Уровень Зенита это Липпи , Улье, Гальярдо или Жардим.
У Зенита нет уровня ни в чем , есть шальные деньги .Хотите выиграть что то ,приглашайте настоящих звезд , игроков и тренеров .Только тогда вы вылезете из песочницы .150 млн за одну звезду или 15 пассажиров по 10 .
Dominators
Dominators ответил Байкал-38.
   98 / 781
сегодня в 16:02
Вопрос, а кто уровень Зенита? Уже всяких разных перепробовали, а толку нет. Может проблема в руководстве, а не в тренерах? Один тренер приходит, руководство ему покупает игроков и ждут сразу феерию. Не дождавшись быстро увольняют, выплачивая космическую компенсацию, а игроки остаются и новый тренер требует других игроков..... ну и по кругу. Пока в Зените будут искать проблему в игроках и тренерах, толку не будет! Надо менять полность беспонтовую политику клуба, а лучше руководство. Дзюба? Он играл год без отдыха! Тащил Арсенал, сборную первое место на данный момент Зенита это его заслуга! Он отдохнул и ему естественно надо набрать форму. А от Желудкова ренгольщиной попахивает!
Вроде все верно сказал ,но не может же руководство Зенита сказать своим болелам ,что оно - это руководство полные бездари .Их же сожрут и отстранят от кормушки .По-этому в угоду болельщикам Зенита был назначен Семак .Вроде свой ,но такой же бездарь .Вылет из ЕК не за горами ,в РПЛ будут сплошные очковые потери , Краснодар, Локо и Спартак думаю будут выше .И начнется по -новому , -нужно усиление , уровень игроков не соответствует ...А Желудков заслужил высказать свое мнение своими голами со штрафных ,он из плеяды того настоящего золотого Зенита ,а не Газпромовской ........
Raketas80
Raketas80
   196 / 781
сегодня в 15:59
Уровень Зенита это Липпи , Улье, Гальярдо или Жардим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 781
сегодня в 15:59
В конце сезона видно будет...
LOpp
LOpp
   9 / 781
сегодня в 15:56
Есть у меня такое чутье, что сегодня «Зенит» получит от «Ростова», и Семак поедет домой.

домой в Луганск?
Гром 222
Гром 222
   277 / 781
сегодня в 15:55
У него нет харизмы чтоли для работы тренером
particular
particular
   88 / 781
сегодня в 15:55
Заданным целям и поставленным задачам, пока, к сожалению, не многие соответствуют...
Селекция не даёт необходимых ресурсов...
Пока - бег на месте... И не во всём видны недоработки тренерского штаба...
RIR68
RIR68
   37 / 781
сегодня в 15:49
нужен дядька. а цыган, пара итальяшек и голландец - тоже не соответствуют? вот только отходные у всех больно зенитовские(
Гром 222
Гром 222 ответил VIPded
   277 / 781
сегодня в 15:47
Игрочишко не соответствует уровню трениришки
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   199 / 781
сегодня в 15:46
а кто соответствует
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   25 / 781
сегодня в 15:34
Вы все врети!!! Это московская пресса нагнетает обстановку!!!! Федун проплатил Желудкова дабы накалить атмосферу в команде!!!!
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