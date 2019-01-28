«Зенит» отгрузил пять мячей «Ростову»

«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в контрольном поединке на сборе в Катаре.
«Ростов» - «Зенит» 0:5 (0:1)
Голы: Кузяев 39, Дзюба 51, Шатов 58, Терентьев 85, Терентьев 87
«Ростов»: Абаев (Айдаров 46), Скопинцев (Щадин 46), Глебов (Трошечкин 63), Хаджикадунич (Новосельцев 46), Ингасон (Сухомлинов 69), Паршивлюк, Логашов (Плиев 46), Гацкан, Зайнутдинов, Ионов (Попов 64), Сигурдарсон (Кьяртанссон 46)
Главный тренер: Карпин Валерий.
«Зенит»: Лунёв, Жирков (Набиуллин 46), Нету (Мевля 60), Иванович (Скроботов 77), Смольников (Анюков 46), Эрнани (Оздоев 46), Мусаев (Терентьев 76), Маркизио (Краневиттер 61), Кузяев (Ригони 46), Дзюба (Заболотный 62), Мак (Шатов 46)
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Глебов 15, Гацкан 73
Судья: Лапочкин Сергей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что и «Ростов», и «Зенит» в предыдущих матчах проиграли «Локомотиву» и «Спартаку».
мерзость, как вы вообще в Москве обосновались? Ваше место на пирифирии
мерзость, как вы вообще в Москве обосновались? Ваше место на пирифирии
хаххахахахах
хаххахахахах
По идее, дежурную пятерочку должны были отгрузить именно пупсикам.
Подождем до 17 марта...
По идее, дежурную пятерочку должны были отгрузить именно пупсикам.
Подождем до 17 марта...
хахахахахахах
хахахахахахах
хахахахаха
хахахахаха
Более того, в первом тайме Зенит ещё и напропускать мог.
Так что результат этого матча вообще ничего не говорит. Ждём Фенербахче и продолжение чемпионата, там уже видно будет.
Более того, в первом тайме Зенит ещё и напропускать мог.
Так что результат этого матча вообще ничего не говорит. Ждём Фенербахче и продолжение чемпионата, там уже видно будет.
Поздравим Зенит с почётным 3-м местом!
Поздравим Зенит с почётным 3-м местом!
ххахаахха
ххахаахха
хахахахахахах
хахахахахахах
хахахааха
хахахааха
хахахаха. какая то пирифирия вякает еще
хахахаха. какая то пирифирия вякает еще