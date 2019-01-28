«Зенит» отгрузил пять мячей «Ростову»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:5 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 40’ Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 0:0 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 26’  Алавес 0:0  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм  Эмполи 0:1  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 11’ Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 21’ Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 65’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 0:2 Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 24’ Логотип футбольный клуб ВеронаВерона 0:0 Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 0:0 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен  Иран 0:3  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 3:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:1 Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор 0:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 0:3 Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда 1:1 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:2 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 1:0 Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:0 Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:2 Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 64’ Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 0:1 Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 68’ Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2:0 Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3:2 Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 0:2 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 2:0 Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БезьеБезье 0:1 Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 0:0 Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
22:45 40’ Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:0 Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
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«Зенит» отгрузил пять мячей «Ростову»

сегодня, 21:46
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в контрольном поединке на сборе в Катаре.

«Ростов» - «Зенит» 0:5 (0:1)
Голы: Кузяев 39, Дзюба 51, Шатов 58, Терентьев 85, Терентьев 87

«Ростов»: Абаев (Айдаров 46), Скопинцев (Щадин 46), Глебов (Трошечкин 63), Хаджикадунич (Новосельцев 46), Ингасон (Сухомлинов 69), Паршивлюк, Логашов (Плиев 46), Гацкан, Зайнутдинов, Ионов (Попов 64), Сигурдарсон (Кьяртанссон 46)
Главный тренер: Карпин Валерий.

«Зенит»: Лунёв, Жирков (Набиуллин 46), Нету (Мевля 60), Иванович (Скроботов 77), Смольников (Анюков 46), Эрнани (Оздоев 46), Мусаев (Терентьев 76), Маркизио (Краневиттер 61), Кузяев (Ригони 46), Дзюба (Заболотный 62), Мак (Шатов 46)
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Глебов 15, Гацкан 73

Судья: Лапочкин Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что и «Ростов», и «Зенит» в предыдущих матчах проиграли «Локомотиву» и «Спартаку».

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Кубок Матч Премьер 2019  Протоколы
Источник: Soccer.RuРедакция: Стас Марченко
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Все комментарии
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире ответил RIR68
   43 / 795
сегодня в 23:15
1:18, 0:7 и последнее место в ЛЕ - это даже не между ног, это между булок!!!
    Спартак лучший в мире
    Спартак лучший в мире ответил Leningrad 84
       43 / 795
    сегодня в 23:14
    Жаль, что Зенит прорвало только на Ростове. По идее, дежурную пятерочку должны были отгрузить именно пупсикам. Подождем до 17 марта...
    17 марта голубые вообще влетят на 6-0 от Спартака


    хаххахахахах
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       349 / 795
    сегодня в 23:06
    Жаль, что Зенит прорвало только на Ростове.
    По идее, дежурную пятерочку должны были отгрузить именно пупсикам.
    Подождем до 17 марта...
    RIR68
    RIR68 ответил Спартак лучший в мире
       32 / 795
    сегодня в 23:03
    понявых не спутать в ЛЧ - там они 15 лет пропускают между ног хахахахахахах
    1:18, 0:7 и последнее место в ЛЕ - это даже не между ног, это между булок!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       9 / 795
    сегодня в 23:00
    ох и грязно на ветке,а ведь всего лишь матч за третье товарняковое место,который проплатили.стыдно за баранину
    Спартак лучший в мире
    Спартак лучший в мире
       43 / 795
    сегодня в 23:00
      Спартак лучший в мире
      Спартак лучший в мире ответил RIR68
         43 / 795
      сегодня в 22:59
      не знаю, как ты смотришь, но свиней с конями перепутать не возможно!
      RIR68
      RIR68 ответил Footbolista
         32 / 795
      сегодня в 22:58
      На Энфилде не было коней...или я чего то не заметил?)...
      не знаю, как ты смотришь, но свиней с конями перепутать не возможно!
      Спартак лучший в мире
      Спартак лучший в мире
         43 / 795
      сегодня в 22:55
      korn3512
      korn3512
         36 / 795
      сегодня в 22:54
      С шоколадной медалькой за третье место, питерских бедолаг)
      ZENIT GOAL
      ZENIT GOAL
         194 / 795
      сегодня в 22:52
      Посмотрел голы. Да уж, напривозили ростовская молодёжь + Новосельцев во втором тайме.
      Более того, в первом тайме Зенит ещё и напропускать мог.
      Так что результат этого матча вообще ничего не говорит. Ждём Фенербахче и продолжение чемпионата, там уже видно будет.
      korn3512
      korn3512
         36 / 795
      сегодня в 22:52
        time out
        time out ответил Sebastian Eniston
           83 / 795
        сегодня в 22:51
        Фердун уже купил этот супер кубок,что он зря прилетал что-ли в Катар.)
        У Гинера денег на кубок не хватило, потому и отказался участвовать. Наверное копит на чемпионат. Не накопит на призовые места откажется от чемпионата.
        korn3512
        korn3512 ответил PITER_1
           36 / 795
        сегодня в 22:50
          makkie
          makkie
             29 / 795
          сегодня в 22:50
          Еле-еле хватило силёнок на Ростов 😂
          Поздравим Зенит с почётным 3-м местом!
          Спартак лучший в мире
          Спартак лучший в мире
             43 / 795
          сегодня в 22:49
          Спартак лучший в мире
          Спартак лучший в мире
             43 / 795
          сегодня в 22:45
          Спартак лучший в мире
          Спартак лучший в мире
             43 / 795
          сегодня в 22:44
          EAGuar As
          EAGuar As ответил Т34
             46 / 795
          сегодня в 22:44
          Не мешай людям завидовать популярности Спартака .
          viv
          viv ответил Т34
             39 / 795
          сегодня в 22:43
          Так играли Ростов и Зенит.. а всем стыдно за спартак....
          EAGuar As
          EAGuar As
             46 / 795
          сегодня в 22:42
          Уже ли Зенит проснулся ?
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответил parallels
             9 / 795
          сегодня в 22:41
            Т34
            Т34
               4 / 795
            сегодня в 22:41
            Играли Ростов и Зенит, а почти все комментарии о Спартаке. Если эти комментарии убрать ветка сразу опустеет. Вот что значит популярность красно-белых, а их оппоненты ежедневно эту популярность поднимают.
            viv
            viv ответил ЦСКА Москва навсегда
               39 / 795
            сегодня в 22:40
            Рейнгольд был прав....спартак только позорит наш футбол....
            Конопляных Дел Мастер
            Конопляных Дел Мастер
               740 / 795
            сегодня в 22:40
            С победой. Хоть и товарнячок, а приятно.
            Йабуба
            Йабуба
               557 / 795
            сегодня в 22:37
            Этот турнир для пищевика. В еврокубках только обделываются.
            Спартак лучший в мире
            Спартак лучший в мире ответил ЦСКА Москва навсегда
               43 / 795
            сегодня в 22:37
            :)))
            Спартак лучший в мире
            Спартак лучший в мире ответил S010386A
               43 / 795
            сегодня в 22:36
            сколько в тебе ненависти, злобы... Уверен , ты по жизни такой же, только запомни, что весь твой негатив к тебе же и вернется
              Константин Белых
              Константин Белых ответил Спартак лучший в мире
                 75 / 795
              сегодня в 22:36
              Говорят бакланы позавчера хотели набить морду симаку в раздевалке. А он не пришел хахахахаха
              Что самое интересное-бичарня счас воспрянет духом-самого Валерона грохнули -хохла подписали и все у нас не так хреново! В Москву приедут-оглохнут..
              ЦСКА Москва навсегда
              ЦСКА Москва навсегда ответил Спартак лучший в мире
                 11 / 795
              сегодня в 22:36
              порно было в каждом матче конифеюшки на протяжении 15 лет хахахахахахаха. Незыблимый рекорд
              :)))
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