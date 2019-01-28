Семак: «Выигрывать всегда приятно, уверенно выигрывать приятно вдвойне»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ростовом».

Я говорил перед игрой, выигрывать всегда приятно, уверенно выигрывать приятно вдвойне. Хорошая возможность почувствовать игровой ритм в преддверии официальных матчей. Терентьев более агрессивный, чем Анюков, поэтому выпустили его ближе к атаке.

Смотрим разные позиции для Маркизио на поле. С кем ему удобно играть и взаимодействовать. Мусаев смотрелся хорошо. Дали ему больше времени проявить себя. Следим за игроками второй команды «Зенита» и молодежки. Часто приглашаем спортсменов, которые хорошо себя проявили. Ему предоставился шанс. Он сыграл очень хорошо.