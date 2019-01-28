Карпин: «Во втором тайме делали то, что не нужно, и получили еще четыре»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Зенита».

Первый тайм «Ростов» играл хорошо. Не реализовали моменты в первой половине встречи, а во втором тайме дали поиграть «Зениту». «Ростов» не скис. Начали реагировать на результат. Должны делать то, что тренировали. Делали то, что не нужно, и получили еще четыре.

Особенная мимика бывшего футболиста желто-синих Терентьева, когда он забивал? Без понятия. Великолепный турнир, великолепные условия. В концовке ничего подсказывать не надо, потому что получили нагрузки. Не реагировали на счет и игру. Сейчас много будет хорошего видео о том, как нельзя и не стоит играть.