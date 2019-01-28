Обляков: «Нам всем в ЦСКА очень хочется завоевать чемпионский титул»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:5 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 39’ Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 0:0 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 25’  Алавес 0:0  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм  Эмполи 0:1  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 11’ Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 21’ Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 64’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 0:2 Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 24’ Логотип футбольный клуб ВеронаВерона 0:0 Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 0:0 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен  Иран 0:3  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 3:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:1 Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор 0:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 0:3 Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда 1:1 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:2 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 1:0 Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:0 Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:2 Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 64’ Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 0:1 Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 68’ Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2:0 Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3:2 Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 0:2 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 2:0 Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БезьеБезье 0:1 Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 0:0 Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
22:45 40’ Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:0 Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
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Обляков: «Нам всем в ЦСКА очень хочется завоевать чемпионский титул»

сегодня, 21:23

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о целях команды во второй части сезона. Сейчас «армейцы» находятся на втором сборе в Кампоаморе.

Безусловно, нам всем в ЦСКА очень хочется завоевать чемпионский титул. Надеюсь, мы здесь хорошо подготовимся и в каждом матче будем прикладывать максимум усилий для достижения результата. Личные цели — играть в каждом матче, забивать голы и отдавать результативные передачи.

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Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил LOpp
   143 / 795
сегодня в 22:54
Зато не как вы 1 чемпионство за 16 лет и много много позора в России и в Европе. А ЦСКА стабильно играет в лч была 1/4 ,1/8 в прошлом году дальше всех в ле прошли чем все команды России. Кубок УЕФА есть.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Jum13
   18 / 795
сегодня в 22:47
Ну они-то хотят )))
Так и мы хотим.
Поменьше бы болтали, а то больно разговорились. Осень прошли неплохо, появилась уверенность у молодежи! Главное, чтоб эта уверенность не переросла в самоуверенность.
Jum13
Jum13 ответил Leha-ha50
   15 / 795
сегодня в 22:44
Хочется и можется - это разные вещи!
Ну они-то хотят )))
VIPded
VIPded
   72 / 795
сегодня в 22:40
Удачи ЦСКА!!! Надеюсь, серебро возьмём в этом сезоне!
Kerri
Kerri
   169 / 795
сегодня в 22:36
ЦСКА удачи!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 795
сегодня в 22:35
Желание похвальное.
Удачи.
mensk
mensk
   722 / 795
сегодня в 22:35
А уж как нам хочется...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Jum13
   18 / 795
сегодня в 22:35
Это хорошо. Теперь посмотрим насколько хочется )))
Хочется и можется - это разные вещи!
viv
viv ответил LOpp
   39 / 795
сегодня в 22:31
Цель спартака получить чемпионство на юбилей СИМОНЯНА....а потом опять опозориться в еврокубках....
drug01
drug01
   78 / 795
сегодня в 22:24
Главное хорошо играть.....а все слова потом!!!!!!
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   15 / 795
сегодня в 22:08
Цели цска на каждый сезон. 1. стать чемпионом (попасть в тройку) чтобы играть в ЛЧ 2. занять в ЛЧ 4-ое место чтобы сосредоточиться на чемпионате. 3. см пункт 1
Было бы в группе ЕК 20-е место - Спартак и там был побывал бы, если бы не квалификация )))
Jum13
Jum13
   15 / 795
сегодня в 22:06
Это хорошо. Теперь посмотрим насколько хочется )))
LOpp
LOpp
   8 / 795
сегодня в 22:05
Цели цска на каждый сезон.
1. стать чемпионом (попасть в тройку) чтобы играть в ЛЧ
2. занять в ЛЧ 4-ое место чтобы сосредоточиться на чемпионате.
3. см пункт 1
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   128 / 795
сегодня в 22:05
Вперёд ЦСКА за 22-ым трофеем!
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 795
сегодня в 22:00
Ваня , засунь свой язык куда подальше и постарайся в межсезонье сделать так, чтоб мозги работали быстрее ног , а не наоборот!!! А то летишь в толпу как на таран!
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   11 / 795
сегодня в 21:58
Ребята, удачи!
Sergey Z
Sergey Z
   116 / 795
сегодня в 21:57
Хороший настрой!!! Удачи армейцам!!!
SHMEL
SHMEL
   50 / 795
сегодня в 21:55
Правильный подход.Ждём от вас новых побед и чемпионства!
RIR68
RIR68 ответил serh62
   32 / 795
сегодня в 21:54
не тебе его мерить...
судя по фотографии, она уже всех измерила)))
serh62
serh62 ответил Алексей Коротеев
   177 / 795
сегодня в 21:46
Деклассатор ещё не вырос ,а туда же ! )))
не тебе его мерить...
janka bulka
janka bulka
   434 / 795
сегодня в 21:46
А не удивлюсь их чемпионствую
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил serh62
   237 / 795
сегодня в 21:43
ну отчего же 2-3 место??? порядок , бьет класс!!! как говорится. а порядка в ЦСКА сейчас намного больше чем в других командах. надеюсь, что молодая команда деклассирует красно-белое сообщество, и других до кучи.
Деклассатор ещё не вырос ,а туда же ! )))
mangoх12
mangoх12
   12 / 795
сегодня в 21:41
и этот косячник туда же
serh62
serh62 ответил Ваня лучший
   177 / 795
сегодня в 21:40
Конечно это похвальное намерение. Но команда еще не стабильна, до конца не выстроена, хотя игра уже просматривается. Я смотрю на вещи реально и не строю иллюзий. 2-3 место будет неплохо.
ну отчего же 2-3 место??? порядок , бьет класс!!! как говорится. а порядка в ЦСКА сейчас намного больше чем в других командах. надеюсь, что молодая команда деклассирует красно-белое сообщество, и других до кучи.
Ваня лучший
Ваня лучший
   14 / 795
сегодня в 21:32
Конечно это похвальное намерение. Но команда еще не стабильна, до конца не выстроена, хотя игра уже просматривается. Я смотрю на вещи реально и не строю иллюзий. 2-3 место будет неплохо.
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