Обляков: «Нам всем в ЦСКА очень хочется завоевать чемпионский титул»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о целях команды во второй части сезона. Сейчас «армейцы» находятся на втором сборе в Кампоаморе.
Безусловно, нам всем в ЦСКА очень хочется завоевать чемпионский титул. Надеюсь, мы здесь хорошо подготовимся и в каждом матче будем прикладывать максимум усилий для достижения результата. Личные цели — играть в каждом матче, забивать голы и отдавать результативные передачи.
Поменьше бы болтали, а то больно разговорились. Осень прошли неплохо, появилась уверенность у молодежи! Главное, чтоб эта уверенность не переросла в самоуверенность.
Поменьше бы болтали, а то больно разговорились. Осень прошли неплохо, появилась уверенность у молодежи! Главное, чтоб эта уверенность не переросла в самоуверенность.
Удачи.
Удачи.
1. стать чемпионом (попасть в тройку) чтобы играть в ЛЧ
2. занять в ЛЧ 4-ое место чтобы сосредоточиться на чемпионате.
3. см пункт 1
1. стать чемпионом (попасть в тройку) чтобы играть в ЛЧ
2. занять в ЛЧ 4-ое место чтобы сосредоточиться на чемпионате.
3. см пункт 1