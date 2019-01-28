Обляков: «Нам всем в ЦСКА очень хочется завоевать чемпионский титул»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о целях команды во второй части сезона. Сейчас «армейцы» находятся на втором сборе в Кампоаморе.

Безусловно, нам всем в ЦСКА очень хочется завоевать чемпионский титул. Надеюсь, мы здесь хорошо подготовимся и в каждом матче будем прикладывать максимум усилий для достижения результата. Личные цели — играть в каждом матче, забивать голы и отдавать результативные передачи.