«Спартак» отказался продавать Зе Луиша «Галатасараю» за 7,5 млн евро

Согласно информации источника, «Галатасарай» предложил за нападающего «Спартака» Зе Луиша 7,5 млн евро, но «красно-белые» отказались продавать своего игрока.
«Спартак» готов рассмотреть предложения стоимостью не менее 10 млн евро, и турецкий клуб увеличит ставку.
Сообщалось, что на Зе Луиша также претендует «Фенербахче».
Знаю что о Туле думает ...
😙😁
🐆
Знаю что о Туле думает ...
😙😁
🐆
А, вообще, это вопрос соответствия полезности и денег...
Рентабельность, однако...
А, вообще, это вопрос соответствия полезности и денег...
Рентабельность, однако...