Дзюба отказался переходить в «Галатасарай»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба отклонил предложение «Галатасарая».
Мне позвонили из руководства «Галатасарая» и спросили, может ли Дзюбе быть интересен переход в стамбульский клуб. Я не агент Дзюбы и даже лично с Артемом не знаком. Но у нас есть общий друг, которого я попросил узнать у игрока, интересен ли ему такой вариант. Дзюба ответил нет — продолжение карьеры в Турции не входит в его планы.
«Галатасарай» был готов сделать официальный запрос на трансфер в «Зенит» в тот же вечер, если бы Артем согласился. В нем заинтересован главный тренер клуба, и вопрос денег не стоял.
Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Эвертон».
А там? Бегай как угорелый по полю, мячики отнимай.
Не, не царское это дело.
А там? Бегай как угорелый по полю, мячики отнимай.
Не, не царское это дело.
Зарплаты европейские....конкуренции нет (ибо паспорт)....напрягаться не надо (ибо контракт работает а в сборную и так позовут)....
Кто ж в здравом уме уедет ???...))))
Зарплаты европейские....конкуренции нет (ибо паспорт)....напрягаться не надо (ибо контракт работает а в сборную и так позовут)....
Кто ж в здравом уме уедет ???...))))
а в проекте пешком походил и получает 5,5 млн евро
ахахахахах
а в проекте пешком походил и получает 5,5 млн евро
ахахахахах