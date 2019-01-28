Дзюба отказался переходить в «Галатасарай»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Алавес -:-  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Эмполи -:-  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Иран -:-  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 89’ Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор 0:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
15:00 90’ Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:1 Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 87’ Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 43’ Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда -:- Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
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Дзюба отказался переходить в «Галатасарай»

сегодня, 15:26

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба отклонил предложение «Галатасарая».

Мне позвонили из руководства «Галатасарая» и спросили, может ли Дзюбе быть интересен переход в стамбульский клуб. Я не агент Дзюбы и даже лично с Артемом не знаком. Но у нас есть общий друг, которого я попросил узнать у игрока, интересен ли ему такой вариант. Дзюба ответил нет — продолжение карьеры в Турции не входит в его планы.

«Галатасарай» был готов сделать официальный запрос на трансфер в «Зенит» в тот же вечер, если бы Артем согласился. В нем заинтересован главный тренер клуба, и вопрос денег не стоял.

 Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Эвертон».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   18 / 781
сегодня в 16:36
А ведь это может быть последний шанс уехать?!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   15 / 781
сегодня в 16:29
Что то у меня ощущение, что Дзюба в футбол играть закончил, после того как убедил себя сам, что он великий футболист.
Лакшери
Лакшери
   42 / 781
сегодня в 16:26
Жаль
МКС
МКС
   19 / 781
сегодня в 16:20
Ну он же не идиот. Тут стой в штрафной, жди мячик, замерз можно походить немного.

А там? Бегай как угорелый по полю, мячики отнимай.

Не, не царское это дело.
Raketas80
Raketas80
   196 / 781
сегодня в 16:19
Просто его шуточек в Турции не поняли бы. Зделали б ему кечкедеб бугульмук за такое.
Т34
Т34
   4 / 781
сегодня в 16:16
Дзюба надул губы, когда ему предложили переходить к какой-то голоте, да еще в сарай, поэтому вопрос о деньгах даже не стоял. Не царское это дело звезде в сарае играть турецком, лучше в своем оставаться, пока в терема заморские не пригласят.
Don trambon
Don trambon
   92 / 781
сегодня в 16:10
Сыкло.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   199 / 781
сегодня в 16:08
досадно, лучше бы согласился)))
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака ответил Литейный 4
   71 / 781
сегодня в 16:06
Молодец Артем. Ты еще не все голы отправил свиньям. Гыгыгы
Ещё не все приветы передал Федуну. )
LOpp
LOpp
   9 / 781
сегодня в 16:00
в Турцию пригласили "Наташку" что не удивительно.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 781
сегодня в 15:58
Молодец Артем. Ты еще не все голы отправил свиньям. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   29 / 781
сегодня в 15:55
"Зона комфорта" созданная Мутко и Ко - долго ещё не отпустит наших игроков за границу.....

Зарплаты европейские....конкуренции нет (ибо паспорт)....напрягаться не надо (ибо контракт работает а в сборную и так позовут)....

Кто ж в здравом уме уедет ???...))))
FILL3286
FILL3286
   26 / 781
сегодня в 15:51
там играть нужно и пахать, получая при этом 1 млн,
а в проекте пешком походил и получает 5,5 млн евро
ахахахахах
cska plus
cska plus
   14 / 781
сегодня в 15:49
Правильно сделал Тёма он нужен здесь как отличный раздражитель федуна.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   560 / 781
сегодня в 15:46
Кря
la_masia
la_masia
   83 / 781
сегодня в 15:30
Вот это спрос...даже вопрос денег не стоял))) Может Галатасарай хотел бесплатно забрать?
starche
starche
   248 / 781
сегодня в 15:30
Там деревом не топят.
Гуливер
Гуливер
   234 / 781
сегодня в 15:30
жаль,глядишь бы форварда взяли... а так одни паспортисты играют
Большой Карай
Большой Карай
   383 / 781
сегодня в 15:28
Ха-ха- писал ранее, что ему и тут платят больше.
КЭТиК
КЭТиК
   99 / 781
сегодня в 15:27
Там пахать надо, лучше в Питере посидеть.
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