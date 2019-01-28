Дзюба отказался переходить в «Галатасарай»

Футбольный агент Валериюс Мижигурскис сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба отклонил предложение «Галатасарая».

Мне позвонили из руководства «Галатасарая» и спросили, может ли Дзюбе быть интересен переход в стамбульский клуб. Я не агент Дзюбы и даже лично с Артемом не знаком. Но у нас есть общий друг, которого я попросил узнать у игрока, интересен ли ему такой вариант. Дзюба ответил нет — продолжение карьеры в Турции не входит в его планы.

«Галатасарай» был готов сделать официальный запрос на трансфер в «Зенит» в тот же вечер, если бы Артем согласился. В нем заинтересован главный тренер клуба, и вопрос денег не стоял.