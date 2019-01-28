Ракицкий подпишет контракт с «Зенитом» на 3,5 года

сегодня, 15:35

Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий перейдет в «Зенит» и подпишет контракт сроком на 3,5 года. Сообщается, что официально о трансфере объявят завтра. Накануне игрок уже прошел медосмотр.

Сумма трансфера составит 10 млн евро плюс еще 2 млн «Шахтер» сможет получить в качестве бонусов. Сам игрок будет зарабатывать 2,5 млн евро в год.

29-летний Ракицкий выступает за «Шахтер» всю свою карьеру - с 2009 года.