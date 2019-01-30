Комличенко перешел в чешский клуб

Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что чешский клуб «Млада Болеслав» выкупил у российской команды трансфер 23-летнего нападающего Николая Комличенко.
Комличенко является воспитанником академии «Краснодара». За главную команду краснодарского клуба он сыграл в сезоне-2013/14 пять официальных матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также в активе форварда 63 матча и 42 гола за «Краснодар-2» в зоне «Юг» ПФЛ.
Ранее ходили слухи, что Комличенко может перейти в «Бешикташ».
18 игр 18 голов 4 голевые передачи.
Думаю миллиона два поднял Краснодар на его трансфере.
Лысому тренеру сборной стоит обратить внимание на Комличенко.
18 игр 18 голов 4 голевые передачи.
Думаю миллиона два поднял Краснодар на его трансфере.
Лысому тренеру сборной стоит обратить внимание на Комличенко.