Комличенко перешел в чешский клуб

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Пресс-служба «Краснодара» сообщает, что чешский клуб «Млада Болеслав» выкупил у российской команды трансфер 23-летнего нападающего Николая Комличенко.

Комличенко является воспитанником академии «Краснодара». За главную команду краснодарского клуба он сыграл в сезоне-2013/14 пять официальных матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также в активе форварда 63 матча и 42 гола за «Краснодар-2» в зоне «Юг» ПФЛ .

Ранее ходили слухи, что Комличенко может перейти в «Бешикташ».