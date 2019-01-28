Ракицкий заключил контракт с «Зенитом»

сегодня, 22:07

«Зенит» объявил о трансфере центрального защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого. С игроком заключен контракт на 3,5 года.

Украинский футболист выступал в составе «горняков» с 2009 года, за это время провел 326 матчей и забил 14 голов. Ракицкий в составе «Шахтера» стал семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

На счету 29-летнего футболиста 54 матча в составе сборной Украины.

По неофициальной информации, трансфер обошелся «Зениту» в 10 млн евро + еще 2 млн в качестве бонусов.