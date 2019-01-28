Ракицкий заключил контракт с «Зенитом»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:5 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 38’ Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 0:0 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 24’  Алавес 0:0  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм  Эмполи 0:1  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 10’ Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 20’ Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 63’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 0:2 Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 22’ Логотип футбольный клуб ВеронаВерона 0:0 Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 0:0 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен  Иран 0:3  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 3:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:1 Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор 0:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 0:3 Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда 1:1 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:2 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 1:0 Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:0 Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:2 Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 63’ Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 0:1 Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 67’ Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2:0 Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3:2 Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 0:2 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 2:0 Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БезьеБезье 0:1 Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 0:0 Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
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Ракицкий заключил контракт с «Зенитом»

сегодня, 22:07

«Зенит» объявил о трансфере центрального защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого. С игроком заключен контракт на 3,5 года.

Украинский футболист выступал в составе «горняков» с 2009 года, за это время провел 326 матчей и забил 14 голов. Ракицкий в составе «Шахтера» стал семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

На счету 29-летнего футболиста 54 матча в составе сборной Украины.

По неофициальной информации, трансфер обошелся «Зениту» в 10 млн евро + еще 2 млн в качестве бонусов.

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Все комментарии
Leningrad 84
Leningrad 84
   349 / 795
сегодня в 23:19
Классный защитник и по современным меркам - совсем недорого.
К тому же, хоть и хохол, но не западенец.
Так что Ярославу - удачи в Зените!
Вперед - за Питер!
Спартак лучший в мире
Спартак лучший в мире ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   43 / 795
сегодня в 23:17
Хорошо что не негров всяких патлатых. Как истинно славянская команда как спартак.
    Спартак лучший в мире
    Спартак лучший в мире
       43 / 795
    сегодня в 23:16
      Я НЕНАВИЖУ спартак
      Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Спартак лучший в мире
         363 / 795
      сегодня в 23:15
      бандеровцев тащат уже от безнадеги обычный шлак
      Хорошо что не негров всяких патлатых. Как истинно славянская команда как спартак.
      LOpp
      LOpp
         8 / 795
      сегодня в 23:13
      В 29 лет пора пора начинать зарабатывать. Зенит в этом плане лучший вариант.
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston ответил Санкт-Ватутинки
         107 / 795
      сегодня в 23:12
      Он просто не видел матчей с Локо и Спартаком! Гыгыгы!
      Завтра увидит что за сброд Спартак,хотя наверняка в еврокубках видел 7-0. ))) Спартачек.
      Спартак лучший в мире
      Спартак лучший в мире
         43 / 795
      сегодня в 23:12
      бандеровцев тащат уже от безнадеги


      обычный шлак
      Белорусский вокзал
      Белорусский вокзал
         189 / 795
      сегодня в 23:11
        Я НЕНАВИЖУ спартак
        Я НЕНАВИЖУ спартак ответил RamonCSKA
           363 / 795
        сегодня в 23:07
        в россии вне политики, а вот ракицкого на родине заклюют
        Представь себе если бы условный Дзагоев или Голвин там, перешол в Киевское Динамо. Я уверен что 95% людей руского футбольного сообщества и 65% процентов людей РФ, не то что бы заклювали а згноили бы их.
        Так Себе Аналитик
        Так Себе Аналитик ответил ROMA DROGBA
           6 / 795
        сегодня в 23:06
        Но большая часть, сто пудов
        Большая часть? Одна десятая максимум.

        На Украине я дважды был уже после Майдана и ни разу ни с каким негативом не столкнулся.

        Новости у них примерно такие же (понятно, зеркально наоборот), но и с чего они могут быть другими? Здесь царь - и там царь. Здесь все ТВ по указке власти работает - и там тоже. А так люди просто живут и все, им пофиг на политику.

        Понятно, что там есть процент упоротых, как и у нас) У всех свои Napoleon'ы Bonapart'ы))
        Брулин
        Брулин
           182 / 795
        сегодня в 23:01
        Его и без перехода в Зенит уже давно не стоило приглашать в сборную Украины!
        Donetsk_the_BEST
        Donetsk_the_BEST ответил RamonCSKA
        сегодня в 23:01
        в россии вне политики, а вот ракицкого на родине заклюют
        Ярику пофиг, он красава! Он единственный кто гимн щеневмерлой не поет когда за сборную играет.
        Не заклевали!
        Martini_1987
        Martini_1987
           332 / 795
        сегодня в 22:58
        Клуб то Донецкий, а Донецк не Украина уже пятый год к ряду)
        minai
        minai
           369 / 795
        сегодня в 22:55
        Удачи всем !
        makkie
        makkie
           29 / 795
        сегодня в 22:55
        Хороший, опытный защитник - другие так долго в Шахтере и сборной не играют.
        Вполне может укрепить защитную линию Зенита.
        С усилением что ли)
        Тем интереснее!
        RamonCSKA
        RamonCSKA ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
           329 / 795
        сегодня в 22:52
        в россии вне политики, а вот ракицкого на родине заклюют
        ermak6848
        ermak6848
           142 / 795
        сегодня в 22:52
        посмотрим на что способен этот парень ....
        ROMA DROGBA
        ROMA DROGBA ответил Vave666
           127 / 795
        сегодня в 22:51
        Открою тебе тайну, то , что в телеке ты видишь - не всё правда!
        Но большая часть, сто пудов
        Я НЕНАВИЖУ спартак
        Я НЕНАВИЖУ спартак
           363 / 795
        сегодня в 22:49
        Интересно, воланд де морт одобрил трасфер? Или футбол в не политики в Росии?
        Vave666
        Vave666 ответил ROMA DROGBA
        сегодня в 22:48
        Выглядит как типичный правосек
        Открою тебе тайну, то , что в телеке ты видишь - не всё правда!
        juvenale
        juvenale ответил Klaus-S
           24 / 795
        сегодня в 22:47
        Ушел и ушёл. Плевать. Надеюсь, в сб. Украины его больше не будет.
          МиХаХа
          МиХаХа
          сегодня в 22:46
          Мевля теперь осядет на лавку.
          FK FORVARD
          FK FORVARD ответил ZENIT GOAL
          сегодня в 22:43
          Ну что-же, удачи! Представляю, какая сейчас у "европейцев" зрада))
          чего это зрада?? давно знали о его гнилой душонке.
          Klaus-S
          Klaus-S
             442 / 795
          сегодня в 22:41
          Ушел и ушёл. Плевать. Надеюсь, в сб. Украины его больше не будет.
          ZENIT GOAL
          ZENIT GOAL
             194 / 795
          сегодня в 22:41
          Ну что-же, удачи! Представляю, какая сейчас у "европейцев" зрада))
          FK FORVARD
          FK FORVARD
          сегодня в 22:41
          В СБУ сепару дорога закрыта.
          смещной
          смещной
             258 / 795
          сегодня в 22:39
          Главное - без травм и чтобы играл на поле, а не номер отбывал.
          Robbaggio
          Robbaggio ответил parallels
             222 / 795
          сегодня в 22:38
          А как же Эрнани?
          Evgen44
          Evgen44
             208 / 795
          сегодня в 22:36
          Всем понятно,что Ракицкий пошел за деньгами,перед заслуженным отдыхом.Кого еще как не Питерский мешок можно доить 3.5 года.

          Именно поэтому краманник отказал Галатасараю.Пойти под старую ж... на понижение зарплаты и впахивать как раб на галерах,еще и под прицелом сумасшедших турков...это не входило в планы щипача.
          Так Себе Аналитик
          Так Себе Аналитик
             6 / 795
          сегодня в 22:33
          Посмотрим, пока нет энтузиазма. Явно усилились чем смогли.
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