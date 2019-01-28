Ракицкий заключил контракт с «Зенитом»

«Зенит» объявил о трансфере центрального защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого. С игроком заключен контракт на 3,5 года.
Украинский футболист выступал в составе «горняков» с 2009 года, за это время провел 326 матчей и забил 14 голов. Ракицкий в составе «Шахтера» стал семикратным чемпионом Украины, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.
На счету 29-летнего футболиста 54 матча в составе сборной Украины.
По неофициальной информации, трансфер обошелся «Зениту» в 10 млн евро + еще 2 млн в качестве бонусов.
К тому же, хоть и хохол, но не западенец.
Так что Ярославу - удачи в Зените!
Вперед - за Питер!
К тому же, хоть и хохол, но не западенец.
Так что Ярославу - удачи в Зените!
Вперед - за Питер!
обычный шлак
обычный шлак
На Украине я дважды был уже после Майдана и ни разу ни с каким негативом не столкнулся.
Новости у них примерно такие же (понятно, зеркально наоборот), но и с чего они могут быть другими? Здесь царь - и там царь. Здесь все ТВ по указке власти работает - и там тоже. А так люди просто живут и все, им пофиг на политику.
Понятно, что там есть процент упоротых, как и у нас) У всех свои Napoleon'ы Bonapart'ы))
На Украине я дважды был уже после Майдана и ни разу ни с каким негативом не столкнулся.
Новости у них примерно такие же (понятно, зеркально наоборот), но и с чего они могут быть другими? Здесь царь - и там царь. Здесь все ТВ по указке власти работает - и там тоже. А так люди просто живут и все, им пофиг на политику.
Понятно, что там есть процент упоротых, как и у нас) У всех свои Napoleon'ы Bonapart'ы))
Не заклевали!
Не заклевали!
Вполне может укрепить защитную линию Зенита.
С усилением что ли)
Тем интереснее!
Вполне может укрепить защитную линию Зенита.
С усилением что ли)
Тем интереснее!
Именно поэтому краманник отказал Галатасараю.Пойти под старую ж... на понижение зарплаты и впахивать как раб на галерах,еще и под прицелом сумасшедших турков...это не входило в планы щипача.
Именно поэтому краманник отказал Галатасараю.Пойти под старую ж... на понижение зарплаты и впахивать как раб на галерах,еще и под прицелом сумасшедших турков...это не входило в планы щипача.