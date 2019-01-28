Хавбек молодежного состава «Ахмата» перешел в «Урал»

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Пресс-служба «Ахмата» сообщила, что полузащитник молодежного состава Чингиз Магомадов продолжит карьеру в «Урале». Игрок будет заявлен за вторую команду екатеринбуржцев и отправится с ней на февральские сборы в Кипр.

Полузащитник молодежного состава Чингиз Магомадов продолжит карьеру в футбольном клубе «Урал». Футболист будет заявлен за «Урал-2» и полетит с командой на февральские сборы в Кипр. Желаем удачи Чингизу в его профессиональной карьере! pic.twitter.com/OvJbUJLpsl — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 28 января 2019 г.

По слухам, в «Ньюкасл» из «Ахмата» может перейти защитник Милад Мохаммади.