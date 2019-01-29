«Зенит» без Паредеса. Большая потеря или большой куш?

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Катар -:-  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 5:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 2:2 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
13:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:4 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:45 85’ Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 2:0 Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 79’ Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
15:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк 0:2 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
16:00 27’ Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 0:3 Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Акжайык (Уральск)Акжайык - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
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«Зенит» без Паредеса. Большая потеря или большой куш?

сегодня, 16:30

ПСЖ, наконец-то, удалось договориться со всеми алчными агентами, и Томас Тухель теперь найдет Паредеса в раздевалке. А как же «Зенит»? «Соккер.ру» рождает истину в споре.

Сергей Фурсенко назвал продажу Леандро Паредеса одной из самых выгодных сделок в истории «Зенита». Ветеран «сине-бело-голубых» утверждает, что Леандро не стал своим Месси или Халком, заслуженный тренер России настаивает, что аргентинец не оставил звездного следа в нашей стране, и его быстро забудут, болельщик «Зенита» вторит президенту клуба и говорит о выгодной бизнес-сделке. Да как же это получается, «Зенит» продал игрока за огромные деньги (говорят о 45-47 миллионах евро), но при этом не понес никаких потерь в ракурсе командных умений? Послушать Фурсенко, Игонина, Билялетдинова, Шаца – так и есть. Тогда это воистину гениальный менеджмент. Но я думаю, все не так просто, и чем-то «Зениту» придется заплатить за расставание с ключевым игроком в середине сезона.

Паредес – центральный процессор «Зенита». В электротехнике с помощью простейших элементов вроде транзисторов, паяльника, недюжинной смекалки и терпения можно собрать практически любое устройство, однако результатом станет нечто громоздкое и устаревшее, что с помощью современных технологий реализовано в виде почти невидимого полуфабриката – микросхемы. Ставите такую подругу - и она сама разбирается с вверенной задачей, отпадает необходимость подбирать транзисторы, выстраивать замысловатые цепочки самостоятельно. Паредес – центральная микросхема «Зенита», и он автоматически делал игру команды в центре поля. Вы видели хоть раз сильную игру «Зенита» с полузащитой, в которой не было Паредеса? Это говорит о том, что влияние футболиста и его умений на образование игровой системы даже выше, чем влияние тренера. Других футболистов Семак научить ничему не смог, без Леандро «Зенит» перманентно страдал и не знал, что делать с мячом.

Паредес не пылал желанием играть за «Зенит». И это правда. Без Паредеса «Зенит» всегда выглядел очень бледно, но и в тех матчах, где Лео не включал обороты на полную мощность по тем или иным причинам, он становился врагом команды, бессмысленным и беспощадным. Особенно это проявилось в двух заключительных матчах РПЛ прошлого года, в которых «Зенит» проиграл «Арсеналу» и «Рубину». Аргентинец был на поле, но не действовал даже на 50% своих возможностей. Высокий класс Паредес демонстрировал, но в РПЛ ему было скучно, это отражалось и на поведении хавбека. Леандро с его набором качеств, даже порой играя спустя рукава, не составляло труда быть лидером «Зенита» по игре, но он не был и не хотел быть вожаком по натуре, более того, имел постоянные проблемы с игровой дисциплиной: восемь желтых карточек и удаление в 15 матчах – это чересчур для полузащитника-архитектора.  

У «Зенита» большая дыра в центре поля. Паредес по игровым качествам полностью соответствовал уровню амбиций «Зенита», замены ему внутри команды сейчас попросту нет. Нобоа завершает восстановление после разрыва крестообразных связок, а еще ему 34 года в апреле. Неизвестно, сколько потребуется времени возрастному футболисту, чтобы обрести игровой тонус. Краневиттер, Оздоев – это балласт, Эрнани все еще остается загадкой, да и он футболист немного о другом. Да, «Зенит» ждет универсала Акунью, но новому аргентинцу тоже потребуется время на адаптацию, а ведь времени на раскачку не так много, часть сборов уже позади, 12 февраля состоится первая игра с «Фенербахче» в Лиге Европы. Так или иначе, расставание с Паредесом отбрасывает «Зенит» в развитии, придется налаживать связи заново, перераспределять полномочия, постепенно передавать ключи от команды новому связующему звену.

Сделка действительно очень выгодная. Этот пункт никак нельзя проигнорировать: «Зенит» получил крайне выгодное предложение по Паредесу, трансфер Леандро стал второй по стоимости продажей РПЛ на внешний рынок после Халка. При этом полтора года назад Паредес пришел за 23 миллиона евро, а ушел вдвое дороже – за 47. Аргентинцу даже не пришлось ради этого выиграть с «Зенитом» чемпионат России и засветиться в Лиге чемпионов, все сделал взрыв на трансферном рынке и локальная нужда ПСЖ. «Зенит» определенно упустил бы выгоду, если бы заартачился сейчас, потому что летом рынок более свободный, доступных футболистов больше, и не факт, что за Паредеса заплатили бы почти полсотни миллионов евро. Есть сделки, которые возможны только в короткий момент времени: ПСЖ прямо сейчас был готов переплатить за аргентинского хавбека, «Зенит» взвесил «за» и «против» и решил расстаться с Паредесом.

Решающий аргумент: удерживать силой – себе дороже. У Леандро поубавилось энтузиазма продолжать карьеру в Санкт-Петербурге после ухода Роберто Манчини. В концовке прошлого года ему уже явно не хватало мотивации, а зимой Паредес, вопреки правилам приличия, заговорил о желании сменить обстановку. В этот момент точка невозврата была пройдена. Конечно, «Зенит» мог настоять и оставить Лео в команде, только зачем? Капризная прима, чьи желания не были удовлетворены, скорее навредила бы команде. А тут еще царское предложение от ПСЖ – все карты сошлись. В сложившейся ситуации «Зенит» поступил верно, продав Паредеса. Другое дело, насколько эффективно на берегах Невы распорядятся заработанными деньгами, ведь Лео нужна замена, да и в целом состав требует усиления.  

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