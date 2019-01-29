«Зенит» без Паредеса. Большая потеря или большой куш?

сегодня, 16:30

ПСЖ , наконец-то, удалось договориться со всеми алчными агентами, и Томас Тухель теперь найдет Паредеса в раздевалке. А как же «Зенит»? «Соккер.ру» рождает истину в споре.

Сергей Фурсенко назвал продажу Леандро Паредеса одной из самых выгодных сделок в истории «Зенита». Ветеран «сине-бело-голубых» утверждает, что Леандро не стал своим Месси или Халком, заслуженный тренер России настаивает, что аргентинец не оставил звездного следа в нашей стране, и его быстро забудут, болельщик «Зенита» вторит президенту клуба и говорит о выгодной бизнес-сделке. Да как же это получается, «Зенит» продал игрока за огромные деньги (говорят о 45-47 миллионах евро), но при этом не понес никаких потерь в ракурсе командных умений? Послушать Фурсенко, Игонина, Билялетдинова, Шаца – так и есть. Тогда это воистину гениальный менеджмент. Но я думаю, все не так просто, и чем-то «Зениту» придется заплатить за расставание с ключевым игроком в середине сезона.

Паредес – центральный процессор «Зенита». В электротехнике с помощью простейших элементов вроде транзисторов, паяльника, недюжинной смекалки и терпения можно собрать практически любое устройство, однако результатом станет нечто громоздкое и устаревшее, что с помощью современных технологий реализовано в виде почти невидимого полуфабриката – микросхемы. Ставите такую подругу - и она сама разбирается с вверенной задачей, отпадает необходимость подбирать транзисторы, выстраивать замысловатые цепочки самостоятельно. Паредес – центральная микросхема «Зенита», и он автоматически делал игру команды в центре поля. Вы видели хоть раз сильную игру «Зенита» с полузащитой, в которой не было Паредеса? Это говорит о том, что влияние футболиста и его умений на образование игровой системы даже выше, чем влияние тренера. Других футболистов Семак научить ничему не смог, без Леандро «Зенит» перманентно страдал и не знал, что делать с мячом.

Паредес не пылал желанием играть за «Зенит». И это правда. Без Паредеса «Зенит» всегда выглядел очень бледно, но и в тех матчах, где Лео не включал обороты на полную мощность по тем или иным причинам, он становился врагом команды, бессмысленным и беспощадным. Особенно это проявилось в двух заключительных матчах РПЛ прошлого года, в которых «Зенит» проиграл «Арсеналу» и «Рубину». Аргентинец был на поле, но не действовал даже на 50% своих возможностей. Высокий класс Паредес демонстрировал, но в РПЛ ему было скучно, это отражалось и на поведении хавбека. Леандро с его набором качеств, даже порой играя спустя рукава, не составляло труда быть лидером «Зенита» по игре, но он не был и не хотел быть вожаком по натуре, более того, имел постоянные проблемы с игровой дисциплиной: восемь желтых карточек и удаление в 15 матчах – это чересчур для полузащитника-архитектора.

У «Зенита» большая дыра в центре поля. Паредес по игровым качествам полностью соответствовал уровню амбиций «Зенита», замены ему внутри команды сейчас попросту нет. Нобоа завершает восстановление после разрыва крестообразных связок, а еще ему 34 года в апреле. Неизвестно, сколько потребуется времени возрастному футболисту, чтобы обрести игровой тонус. Краневиттер, Оздоев – это балласт, Эрнани все еще остается загадкой, да и он футболист немного о другом. Да, «Зенит» ждет универсала Акунью, но новому аргентинцу тоже потребуется время на адаптацию, а ведь времени на раскачку не так много, часть сборов уже позади, 12 февраля состоится первая игра с «Фенербахче» в Лиге Европы. Так или иначе, расставание с Паредесом отбрасывает «Зенит» в развитии, придется налаживать связи заново, перераспределять полномочия, постепенно передавать ключи от команды новому связующему звену.

Сделка действительно очень выгодная. Этот пункт никак нельзя проигнорировать: «Зенит» получил крайне выгодное предложение по Паредесу, трансфер Леандро стал второй по стоимости продажей РПЛ на внешний рынок после Халка. При этом полтора года назад Паредес пришел за 23 миллиона евро, а ушел вдвое дороже – за 47. Аргентинцу даже не пришлось ради этого выиграть с «Зенитом» чемпионат России и засветиться в Лиге чемпионов, все сделал взрыв на трансферном рынке и локальная нужда ПСЖ . «Зенит» определенно упустил бы выгоду, если бы заартачился сейчас, потому что летом рынок более свободный, доступных футболистов больше, и не факт, что за Паредеса заплатили бы почти полсотни миллионов евро. Есть сделки, которые возможны только в короткий момент времени: ПСЖ прямо сейчас был готов переплатить за аргентинского хавбека, «Зенит» взвесил «за» и «против» и решил расстаться с Паредесом.