Ганчаренко: «Важно планомерно улучшать свою игру»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал победу над «Нордшелландом» в товарищеском матче.

Эта игра чем-то похожа на предыдущую — по счету, по содержанию. Такие матчи мне нравятся тем, что соперник организован, агрессивен. Нужно очень быстро работать с мячом и принимать много правильных решений, работать в цейтноте между линиями, следить за тем, чтобы не пропустить контратаку, нападающим — правильно открываться. Многие игроки набирают форму –— те же Ахметов, Бистрович, Эрнандес. Попробовали в новой позиции Яку — где-то он терялся, но нагрузок мы не снижаем, работаем хорошо. Важно планомерно улучшать свою игру — как отдельным игрокам, так и команде в целом.