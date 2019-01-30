Ракицкий: «Рад, что буду выступать за великий клуб»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:0 Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 2:1 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
14:00 89’ Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 1:1 Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
14:30 52’ Логотип футбольный клуб АстанаАстана 2:2 Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:30 52’ Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка 1:1 Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
15:00 35’ Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск 0:0 Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
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Ракицкий: «Рад, что буду выступать за великий клуб»

сегодня, 14:20

Новобранец «Зенита» Ярослав Ракицкий признался, что доволен своим переходом в российский клуб.

Я очень доволен тем, что приехал в Петербург и тем, что буду играть за великий клуб. «Зенит» идет на первом месте, и я сделаю все, чтобы так и было в конце чемпионата.

Чувствую себя прекрасно, мне 29 лет, я в самом расцвете карьеры и готов пахать на поле, чтобы заслужить место в составе.

Хотелось перейти в сильный чемпионат, в топ-команду, в «Зенит». Я готов отдавать всего себя на поле и буду играть за команду и за город.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   175 / 792
сегодня в 15:39
На безбедную жизнь за пределами Украины он себе заработает.
RamonCSKA
RamonCSKA
   341 / 792
сегодня в 15:36
ну все на родине его сьедят
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   358 / 792
сегодня в 15:35
На понижение пошел и радуется... Типичный баклан.
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил Scuderia Ferrari
   31 / 792
сегодня в 15:34
Если ты станешь свидетелем кражи на улице и обратишься в полицию, то ты стукач? Вот хотя бы тут. Ты назвал меня в среднем роде. Это прям верх корректности и адекватности, по-твоему?
Ты не съезжай, и не путай одно с другим. Я даже сейчас, больше чем уверен, горю, а ты сканишь новые посты и шерстишь библиотеку юзеров на предмет провокаций и переиначивания, чем ты тут и занимаешься, мерзостями, одним словом. А когда не вывозишь, что почти всегда, бежишь плакать в модераторскую. Это прям верх корректности и адекватности, по-твоему?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Так Себе Аналитик
   4 / 792
сегодня в 15:32
Кнопку жалоба вообще сейчас мало жмут, всё равно 80% тупо не доходит)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Великолепный камерунец
   4 / 792
сегодня в 15:30
Если ты станешь свидетелем кражи на улице и обратишься в полицию, то ты стукач?

Вот хотя бы тут. Ты назвал меня в среднем роде. Это прям верх корректности и адекватности, по-твоему?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Так Себе Аналитик
   4 / 792
сегодня в 15:29
Был ещё Атлантик Кап, в котором федун получил 5 от Копенгагена) Еврогранды в финалах играют каждый год, как Юве Боруссия в 90е или Реал Атлетико в наше время)
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   31 / 792
сегодня в 15:27
Миаф не отвечай, оно потом побежит стучать на тебя.
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец
   31 / 792
сегодня в 15:26
Феррарка, всё доносы да отчёты готовишь в модерскую?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Miaf
   4 / 792
сегодня в 15:25
На данный момент спартак не дотягивает до Краснодара и Ростова, выходивших в одну восьмую финала Лиги Европы с не таким распиаренным составом, как у пищевика с Луисами, Луишами и Промесами. О чём идёт речь?=)
Footbolista
Footbolista
   14 / 792
сегодня в 15:25
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   49 / 792
сегодня в 15:18
Ну кого как не Зенит называть Великим (17 команда Европы, есть еврокубки) !
Не спартак же, европейский ноунейм с 83-го места в рейтинге УЕФА у которого трофеи или бронматановые, или картонные, или товарищеские.
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил Так Себе Аналитик
   31 / 792
сегодня в 15:16
Очень сомневаюсь, такие "Кубки" обычно создаются на год и через год о них уже никто не вспоминает. Возможно, создадут еще какой-нибудь кубок, чтобы "Спартак" мог его легко выиграть и место на полках заполнить, например, "Кубок Моспивком" какой-нибудь, где участниками будут "Спартак" и коллектив одноименной компании. Как тот же Кубок Соли, который "Спартак" выиграл и больше об этом кубке никто не слышал, кроме посетителей музея "Спартака")) "Зениту" интересны другие соревнования, в которых "Спартак", увы, не играет, потому что предпочитает поставить очередной рекорд вроде 0-7 или 4-го места в группе ЛЕ. Но это уж личное дело каждой команды. Кому-то кубок "Матч Премьер", а кому-то плей-офф ЛЕ. Кто-то "Реал" на выезде громит, а кто-то от ПАОКа вылетает из жеребьевки, чтобы поставить рекорд в группе ЛЕ и на волне успеха ехать в Катар. Мы не вправе судить.
Вода, вода, вода Вода, вода, вода. Вы там все такие водолеи? Хватит писать белиберду. Какие соревнования интересы Зениту без умолку рассказывает Фурсенко, по словам которого вы должны уже быть как минимум в полуфинале ЛЧ. Но почему то продолжаете играть с Дандолками и Копенгагенами в ЛЕ, составы которых в три раза дешевле одного Передеса кичась своей "крутостью". Ну и, кто то пропускал 7 мячей от Ливерпуля, кто то от московского Динамо, каждому своё, действительно. И хватит писать о никчемности этого кубка, какой никакой, а статусностью он обладает, хоть и на совсем низеньком уровне, иначе вы бы не радовались как дети после победы над ростовскими детишками.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Miaf
   6 / 792
сегодня в 15:16
Странно, в Спартак вроде бы не перешел,а Зенька ничем великим кроме коррупции не прославилась.
Кстати, да, жаль, что в "Спартак" не перешел, ведь, подобно Северному Сиянию в Питере, именно на "Открытии" можно увидеть редкое зрелище в футболе - Весенний Шарфопад (или Осенний).

Немногим футболистам в мире удается увидеть это редкое природное явление, в основном только футболистам "Спартака") Но оно очень величественное.
la_masia
la_masia ответил grazie100
   38 / 792
сегодня в 15:15
Когда не будете делать рекорды как с Ливерпулем по 7:0и выиграете что-то в УЕФА, то поймёте., пока эфория от будет этих сборов будет главной радостью .
А Ливерпуль то причем?
УЕФА? Зенит даже фаворитом в Лиге Европы не является) Чем вы хвалитесь то?
У Зенита бюджет на 60 млн больше чем у Севильи и почти такой же как у Атлетико Мадрид. Чем ты хвалишься? Какие победы в УЕФА?....ахахахаха
Miaf
Miaf
   42 / 792
сегодня в 15:11
Странно, в Спартак вроде бы не перешел,а Зенька ничем великим кроме коррупции не прославилась.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Сергей Саныч
   6 / 792
сегодня в 15:08
Сильная балда в Питере собирается. На следующий год смогут замахнуться на кубок "Матч Премьер".
Очень сомневаюсь, такие "Кубки" обычно создаются на год и через год о них уже никто не вспоминает.

Возможно, создадут еще какой-нибудь кубок, чтобы "Спартак" мог его легко выиграть и место на полках заполнить, например, "Кубок Моспивком" какой-нибудь, где участниками будут "Спартак" и коллектив одноименной компании.

Как тот же Кубок Соли, который "Спартак" выиграл и больше об этом кубке никто не слышал, кроме посетителей музея "Спартака"))

"Зениту" интересны другие соревнования, в которых "Спартак", увы, не играет, потому что предпочитает поставить очередной рекорд вроде 0-7 или 4-го места в группе ЛЕ.

Но это уж личное дело каждой команды. Кому-то кубок "Матч Премьер", а кому-то плей-офф ЛЕ.

Кто-то "Реал" на выезде громит, а кто-то от ПАОКа вылетает из жеребьевки, чтобы поставить рекорд в группе ЛЕ и на волне успеха ехать в Катар.

Мы не вправе судить.
Novograd
Novograd
   439 / 792
сегодня в 15:04
никчемное 12
grazie100
grazie100 ответил la_masia
   261 / 792
сегодня в 15:00
Когда не будете делать рекорды как с Ливерпулем по 7:0и выиграете что-то в УЕФА, то поймёте., пока эфория от будет этих сборов будет главной радостью .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   173 / 792
сегодня в 14:59
По уровню мастерства "Шахтер" превосходит все ведущие команды России, в том числе и " Зенит". Не сомневаюсь, что в случае проведения объединенного чемпионата, как в свое время желал некий товарищ, просиживающий в настоящее время штаны в Гос. Думе, украинская команда стала бы чемпионом. Следовательно, дело не в том, что "Зенит" великий клуб, как это преподносит нам Ракицкий, и не это является причиной его перехода, а в том, что в российском клубе ему будут просто больше платить. Отбросив лирические нотки в мотивах перехода Ракицкого, вы, уважаемые болельщики, придете точно к такому же выводу.
clop
clop
   221 / 792
сегодня в 14:59
А мне нравится настрой Ракицкого.
Надеюсь, что Ракицкий покажет хорошую игру.
grazie100
grazie100 ответил Сергей Саныч
   261 / 792
сегодня в 14:58
Думаю этот проект одноразовый для того чтобы розогреть интерес к ЧМ в Катаре.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   60 / 792
сегодня в 14:53
Сильная балда в Питере собирается.
На следующий год смогут замахнуться на кубок "Матч Премьер".
la_masia
la_masia ответил Nikola45
   38 / 792
сегодня в 14:52
Посвоим млекалам мерите? ))
Ну а что, не успел со скакалки спрыгнуть, уже начал лицемерить про великий город...
d_fincher
d_fincher
   108 / 792
сегодня в 14:49
3 года в Лиге Европы великий клуб не может ничего.
la_masia
la_masia
   38 / 792
сегодня в 14:49
Вопрос к зенитовским. Мне вот интересно, без шуток.
Вы и правда считаете Зенит великим клубом?
самуил кац 4
самуил кац 4
   384 / 792
сегодня в 14:48
Постарайся на Усраину пару-тройку лет не ездить, а то " скакуны" объяснят тебе, какой город великий, а какой рядом стоял.
Завтра
Завтра
   83 / 792
сегодня в 14:47
Неуважаемые и новоявленные обладатели Недокубка "Межсезонья 2018/19" - ваш выход!!
Nikola45
Nikola45 ответил la_masia
   37 / 792
сегодня в 14:46
Хотелось перейти в сильный чемпионат, в топ-команду, в «Зенит». Я готов отдавать всего себя на поле и буду играть за команду и за город. ____________________________________________________ Вырвали из контекста... Хотелось перейти в сильный чемпионат, в топ-команду, а попал в «Зенит». Я готов отдавать всего себя на поле и буду играть за команду и за город и за большую зарплату.
Посвоим млекалам мерите? ))
CSKA2012
CSKA2012
   184 / 792
сегодня в 14:45
=) мдааа..
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