Ракицкий: «Рад, что буду выступать за великий клуб»

Новобранец «Зенита» Ярослав Ракицкий признался, что доволен своим переходом в российский клуб.

Я очень доволен тем, что приехал в Петербург и тем, что буду играть за великий клуб. «Зенит» идет на первом месте, и я сделаю все, чтобы так и было в конце чемпионата.

Чувствую себя прекрасно, мне 29 лет, я в самом расцвете карьеры и готов пахать на поле, чтобы заслужить место в составе.

Хотелось перейти в сильный чемпионат, в топ-команду, в «Зенит». Я готов отдавать всего себя на поле и буду играть за команду и за город.