Ракицкий: «Рад, что буду выступать за великий клуб»

Новобранец «Зенита» Ярослав Ракицкий признался, что доволен своим переходом в российский клуб.
Я очень доволен тем, что приехал в Петербург и тем, что буду играть за великий клуб. «Зенит» идет на первом месте, и я сделаю все, чтобы так и было в конце чемпионата.
Чувствую себя прекрасно, мне 29 лет, я в самом расцвете карьеры и готов пахать на поле, чтобы заслужить место в составе.
Хотелось перейти в сильный чемпионат, в топ-команду, в «Зенит». Я готов отдавать всего себя на поле и буду играть за команду и за город.
Вот хотя бы тут. Ты назвал меня в среднем роде. Это прям верх корректности и адекватности, по-твоему?
Вот хотя бы тут. Ты назвал меня в среднем роде. Это прям верх корректности и адекватности, по-твоему?
Не спартак же, европейский ноунейм с 83-го места в рейтинге УЕФА у которого трофеи или бронматановые, или картонные, или товарищеские.
Не спартак же, европейский ноунейм с 83-го места в рейтинге УЕФА у которого трофеи или бронматановые, или картонные, или товарищеские.
Немногим футболистам в мире удается увидеть это редкое природное явление, в основном только футболистам "Спартака") Но оно очень величественное.
Немногим футболистам в мире удается увидеть это редкое природное явление, в основном только футболистам "Спартака") Но оно очень величественное.
УЕФА? Зенит даже фаворитом в Лиге Европы не является) Чем вы хвалитесь то?
У Зенита бюджет на 60 млн больше чем у Севильи и почти такой же как у Атлетико Мадрид. Чем ты хвалишься? Какие победы в УЕФА?....ахахахаха
УЕФА? Зенит даже фаворитом в Лиге Европы не является) Чем вы хвалитесь то?
У Зенита бюджет на 60 млн больше чем у Севильи и почти такой же как у Атлетико Мадрид. Чем ты хвалишься? Какие победы в УЕФА?....ахахахаха
Возможно, создадут еще какой-нибудь кубок, чтобы "Спартак" мог его легко выиграть и место на полках заполнить, например, "Кубок Моспивком" какой-нибудь, где участниками будут "Спартак" и коллектив одноименной компании.
Как тот же Кубок Соли, который "Спартак" выиграл и больше об этом кубке никто не слышал, кроме посетителей музея "Спартака"))
"Зениту" интересны другие соревнования, в которых "Спартак", увы, не играет, потому что предпочитает поставить очередной рекорд вроде 0-7 или 4-го места в группе ЛЕ.
Но это уж личное дело каждой команды. Кому-то кубок "Матч Премьер", а кому-то плей-офф ЛЕ.
Кто-то "Реал" на выезде громит, а кто-то от ПАОКа вылетает из жеребьевки, чтобы поставить рекорд в группе ЛЕ и на волне успеха ехать в Катар.
Мы не вправе судить.
Возможно, создадут еще какой-нибудь кубок, чтобы "Спартак" мог его легко выиграть и место на полках заполнить, например, "Кубок Моспивком" какой-нибудь, где участниками будут "Спартак" и коллектив одноименной компании.
Как тот же Кубок Соли, который "Спартак" выиграл и больше об этом кубке никто не слышал, кроме посетителей музея "Спартака"))
"Зениту" интересны другие соревнования, в которых "Спартак", увы, не играет, потому что предпочитает поставить очередной рекорд вроде 0-7 или 4-го места в группе ЛЕ.
Но это уж личное дело каждой команды. Кому-то кубок "Матч Премьер", а кому-то плей-офф ЛЕ.
Кто-то "Реал" на выезде громит, а кто-то от ПАОКа вылетает из жеребьевки, чтобы поставить рекорд в группе ЛЕ и на волне успеха ехать в Катар.
Мы не вправе судить.
Надеюсь, что Ракицкий покажет хорошую игру.
Надеюсь, что Ракицкий покажет хорошую игру.
На следующий год смогут замахнуться на кубок "Матч Премьер".
На следующий год смогут замахнуться на кубок "Матч Премьер".
Вы и правда считаете Зенит великим клубом?
Вы и правда считаете Зенит великим клубом?