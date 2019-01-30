«Борнмут» - «Челси»: Игуаин выйдет в стартовом составе гостей

«Борнмут» и «Челси» объявили стартовые составы на матч 24-го тура АПЛ.
«Борнмут»: Боруц, Кук Стив, Аке, Смит, Клайн, Гослинг, Сурман, Станислас, Брукс, Фрэйзер, Кинг.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Эмерсон, Жоржиньо, Канте, Ковачич, Игуаин, Азар, Педро
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В прошлом туре «синие» уступили «Арсеналу».
Сейчас имеем Жиру и Игуаина ни тот ни другой не топ и явно не на подьеме.
Сейчас имеем Жиру и Игуаина ни тот ни другой не топ и явно не на подьеме.
1-2
1-2