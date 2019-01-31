Сорокин: «Оргкомитет Евро-2020 договорился об использовании Fan ID»

Глава оргкомитета российской части Евро-2020 («Россия-2020») Алексей Сорокин сообщил, что оргкомитет турнира принял решение об использовании Fan ID на матчах первенства.

Оргкомитет турнира достиг договоренности об использовании системы Fan ID на матчах европейского футбольного первенства. При этом стоит отметить, что это лишь утвержденный план. Технические характеристики и остальные нюансы системы будут известны позднее.