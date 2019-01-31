Черчесов считает, что матч ЧЕ-2020 Россия - Бельгия должен пройти в Питере

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов хочет, чтобы домашний матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Бельгии прошел в Санкт-Петербурге.
Российские футболисты сыграют в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Домашний матч против команды Бельгии запланирован на 16 ноября.
Попросил, чтобы матч отборочного цикла чемпионата Европы против команды Бельгии мы провели в Санкт-Петербурге. Этот матч должен соответствовать уровню и статусу. Также это хорошая возможность протестировать арену и учесть нюансы.
Хорошо, что не будет Дыркинфеева, с которым даже эти экстренные меры бы не помогли.)))
Хорошо, что не будет Дыркинфеева, с которым даже эти экстренные меры бы не помогли.)))