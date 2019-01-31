Черчесов уверен, что Петербург станет лучшим городом на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что Санкт-Петербург станет лучшей площадкой Евро-2020.

Что касается будущего чемпионата Европы, убежден, что Санкт-Петербург опять будет лучшим - уже вам могу сегодня сказать. Те города, которые представлены, во всех уже играл - и как игрок, и как тренер уже побывал, и убежден, что мы опять будем впереди планеты всей. Всех зовем в Санкт- Петербург.