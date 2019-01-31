Дюков хочет создавать региональные центры подготовки футболистов

Кандидат в президенты РФС Александр Дюков порассуждал о проблемах выпускников футбольных школ, у которых зачастую нет возможностей для дальнейших занятий футболом.

Если говорить о детско-юношеских спортивных школах, то обучение сейчас там заканчивается в 17 лет, юноши заканчивают среднюю школу и покидают ДЮСШ . Важно создать дополнительные возможности, чтобы они могли заниматься футболом после поступления в университет. Идея по созданию региональных центров подготовки футболистов может позволить частично решить эту задачу, нужны поля, манежи, надо повышать качество этой инфраструктуры.