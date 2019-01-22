Дюков планирует заняться вопросом лимита на легионеров

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23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.4 3.95 1.74
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
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03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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Дюков планирует заняться вопросом лимита на легионеров

22 января 2019, 12:31

Единственный кандидат в президенты РФС Александр Дюков планирует заняться вопросом лимита на легионеров в РПЛ в случае своего избрания.

Что касается лимита на легионеров в РПЛ, то мы планируем уделить достаточно много времени для решения этого вопроса. Такое впечатление, что методом какого-то подбора мы сможем найти это правильное соотношение «легионер - не легионер», и у нас сразу все изменится. Давайте не будем заблуждаться на этот счет, гораздо важнее использовать те силы, которые есть, посвятить их развитию детско-юношеского и молодежного футбола.

Да, безусловно, лимит на легионеров в принципе влияет на наш футбол, но по большому счету сложно сказать, каково это влияние. С одной стороны, мы знаем примеры, когда лимит на легионеров помог ряду молодых игроков вырасти в действительно больших мастеров, знаем также много примеров, когда рано полученные большие деньги ломали многим перспективным игрокам карьеры, поэтому здесь сложно сказать, больше выиграл футбол или нет. Очевидно, что лимит на легионеров увеличивает расходы наших профессиональных клубов, я бы постарался сконцентрироваться на развитии дестко-юношеского и молодежного футбола, где у нашей страны находится основной потенциал и резервы для развития отечественного футбола.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
   603 / 808
22 января в 18:30
В Советское время, когда о легионерах и речи не могло быть, сборная СССР по хоккею была дежурным чемпионом мира и ОИ! И что мы имеем в хоккее сегодня, при наличии легионеров объяснять я думаю не надо. ВСЕ игровые виды спорта в России, на уровне сборных команд, с появлением легионеров, сдали свои позиции - ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ! Вот и думайте, какую пользу нашему спорту приносят легионеры...
BLUM
BLUM
   736 / 808
22 января в 15:27
"Такое впечатление, что методом какого-то подбора мы сможем найти это правильное соотношение"...
Мда...и это кандидат в президенты РФС...хотя не удивительно...
Контуженый
Контуженый ответил Raketas80
   663 / 808
22 января в 14:55
А какой футбол без легионеров ты смотрел? Чемпионат Ссср ? Если так то что сравнивать тогда игроки были не выезные , а сейчас все потянутся в зарубеж если зп урежут. Вот смотри в фнл количество легионеров меньше и играют в основном Россияне этот уровень тебе нужен?
Чудак! За рубежом всем места не хватит
Raketas80
Raketas80 ответил Т34
   181 / 808
22 января в 14:45
Ну с укрпины же бегут причем не самые выдающиеся, и бегут в польшу во вторве лиги испании в бельгию в швейцарию бегут. А насчет рпл она по праву уступает лиш 5 топ лигам. И уровень первенства пока достаточно высок. Пока таких голословных руководителей как ты нет.
Т34
Т34 ответил Raketas80
   8 / 808
22 января в 14:37
А какой футбол без легионеров ты смотрел? Чемпионат Ссср ? Если так то что сравнивать тогда игроки были не выезные , а сейчас все потянутся в зарубеж если зп урежут. Вот смотри в фнл количество легионеров меньше и играют в основном Россияне этот уровень тебе нужен?
А в РПЛ высокий уровень футбола? А в нем играет примерно 140 легионеров. А сколько из них высококлассных. Хорошо, если десяток наберется. Причем дорогостоящих легионеров может себе позволить купить три-четыре клуба, а тех, что покупают остальные, не всегда лучше наших игроков. При отмене лимита, те, у которых финансы имеются приобретут классных игроков, им уже не будет мешать ограничение лимита на игры. А те, у которых финансов не хватает опять приобретут шлак из-за кордона. И где мы увидим, при таком неравенстве, борьбу в чемпионате, если одни будут на голову сильней других?
Сейчас ситуация с легионерами примерно такая:
Зенит - 12; Краснодар - 10; ЦСКА - 9; Спартак - 10; Локомотив - 10; Рубин - 6; Ростов - 14; Ахмат - 11; Урал - 10; Оренбург - 7; Арсенал - 9; Динамо - 6; Кр.Советов - 9; Уфа - 11; Анжи - 8; Енисей - 6.
И много ли стоящих легионеров в клубах? Многих ты вспомнишь навскидку кроме двух-трех из команд лидеров? Это они поднимают наш футбол и приносят кассовый сбор? Мы никогда с такими легионерами не поднимем наш футбол.
И потом, ты говоришь, что все побегут на запад. Пусть бегут. Но чтобы туда побежать надо проявить себя в полной мере в нашем чемпионате, туда не берут лодырей и бездарей. Вот тогда и будет у нас конкуренция между своими игроками за то, чтобы тебя заметили за кордоном и попросили клуб о продаже.
Raketas80
Raketas80 ответил Т34
   181 / 808
22 января в 13:42
А какой футбол без легионеров ты смотрел? Чемпионат Ссср ? Если так то что сравнивать тогда игроки были не выезные , а сейчас все потянутся в зарубеж если зп урежут. Вот смотри в фнл количество легионеров меньше и играют в основном Россияне этот уровень тебе нужен?
Т34
Т34 ответил Raketas80
   8 / 808
22 января в 13:38
Про вообще запретить( легионеров) сам такой футбол смотреть будеш. Если сократить зарплаты более или менее вменяемые игроки будут уезжать в Польшу, Чехию,Голландию еще кудато. А насчет сборной за которую ты паришся вон пускай из фнл берут там такой примерно уровень футбола который ты хочеш сделать.
Я смотрел футбол без легионеров, миллионы российских болельщиков его смотрели и стадионы заполнялись под завязку. И уровень наших команд был не ниже, чем сейчас, и сборная наша не была такой деревянной и безвольной.
Я могу сравнить то время и что творится сейчас. И это сравнение не в пользу нынешнего футбола. Посмотреть на игру классного легионера я могу и по трансляциям, тем более к нам едут не самые лучшие, а те которые не особо кому-то нужны и едут откровенно за российским баблом, как в Китай за китайским.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил Jeck Denielse
   197 / 808
22 января в 13:26
В Хорватии – как минимум 4 воспитанника клуба в заявке на матч и не более 6 игроков не из ЕС на поле. Ну а Швеция – это просто вышка! В составе заявки на матч (11 основных + 7 запасных) должны находиться как минимум 9 воспитанников шведского футбола, то есть игроков, как минимум 3 года до наступления 21-летия игравших за любой шведский клуб. Такая система просто отлично развивает молодежь ......надо с умом подойти к этому вопросу.... По-моему Газзаев что то толковое предлагал по этому поводу...
ага, а еще когда Гарай,Халк и Витсель играли с другими легионерами в Зените,мы проходили в плей-офф ЛЧ,а сейчас( точнее последние 3 года ) где Зенит???
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
22 января в 13:24
Планов у этого питерца громадьё! 🤣🤣🤣
Raketas80
Raketas80 ответил Т34
   181 / 808
22 января в 13:23
Про вообще запретить( легионеров) сам такой футбол смотреть будеш. Если сократить зарплаты более или менее вменяемые игроки будут уезжать в Польшу, Чехию,Голландию еще кудато. А насчет сборной за которую ты паришся вон пускай из фнл берут там такой примерно уровень футбола который ты хочеш сделать.
Raketas80
Raketas80 ответил Т34
   181 / 808
22 января в 13:17
Полная чуш.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Т34
   19 / 808
22 января в 13:17
Вообще запретить легионеров в российском футболе. Выравнять до адекватной зарплату нашим футболистам, пусть "пашут" и повышают мастерство, чтобы "засветиться" и быть приглашенными в Европейские клубы. Только так может произойти рост нашей молодежи. Она не будет оседать на больших зарплатах в клубах с большими денежными мешками и не дергаться из-за правильного паспорта. Отмена лимита наполнит наш футбол дешевыми легионерами, которых приобрести легче, чем воспитать свою молодежь. Это путь в никуда. А в сборной будут играть одни натурализованные гастарбайтеры.
В Хорватии – как минимум 4 воспитанника клуба в заявке на матч и не более 6 игроков не из ЕС на поле. Ну а Швеция – это просто вышка! В составе заявки на матч (11 основных + 7 запасных) должны находиться как минимум 9 воспитанников шведского футбола, то есть игроков, как минимум 3 года до наступления 21-летия игравших за любой шведский клуб. Такая система просто отлично развивает молодежь

......надо с умом подойти к этому вопросу....
По-моему Газзаев что то толковое предлагал по этому поводу...
Т34
Т34
   8 / 808
22 января в 13:04
Вообще запретить легионеров в российском футболе. Выравнять до адекватной зарплату нашим футболистам, пусть "пашут" и повышают мастерство, чтобы "засветиться" и быть приглашенными в Европейские клубы. Только так может произойти рост нашей молодежи. Она не будет оседать на больших зарплатах в клубах с большими денежными мешками и не дергаться из-за правильного паспорта. Отмена лимита наполнит наш футбол дешевыми легионерами, которых приобрести легче, чем воспитать свою молодежь. Это путь в никуда. А в сборной будут играть одни натурализованные гастарбайтеры.
mangoх12
mangoх12
   10 / 808
22 января в 13:02
Да лишь бы разогнал егоровскую мафию Федуна
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил ошалевший
   13 / 808
22 января в 12:55
во первых родригес чё тут делает,он белее дзагоева,во вторых всех смуглых конюшни посчитать там не меньше выйдет
Там без Родригеса хватает всяких Адриан, Зе Луишей, Свинси и прочего черного дерева :)
parallels
parallels
   9 / 808
22 января в 12:55
стыдно за спартак!
ошалевший
ошалевший ответил ЦСКА Москва навсегда
   366 / 808
22 января в 12:54
Отменять лимит, будут в пищевике все негры :)
во первых родригес чё тут делает,он белее дзагоева,во вторых всех смуглых конюшни посчитать там не меньше выйдет
Romeo 777
Romeo 777
   229 / 808
22 января в 12:52
"когда лимит на легионеров помог ряду молодых игроков вырасти в действительно больших мастеров"...это он про кого интересно, у нас есть большие мастера оказывается...
Аксинья
Аксинья
   108 / 808
22 января в 12:44
Лимит однозначно надо отменить - противно смотреть как богатые российские клубы переманивают игроков из других клубов большей зарплатой только из-за российского паспорта (на лавку про запас)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   19 / 808
22 января в 12:44
Понятно ,что лимит в топку......
Но надо всё это аккуратно преподнести...)))
Лакшери
Лакшери
   49 / 808
22 января в 12:39
отменять
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   13 / 808
22 января в 12:38
Отменять лимит, будут в пищевике все негры :)
ДУХ Спартака
ДУХ Спартака
   68 / 808
22 января в 12:34
Лимит на легионеров это зло.
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   67 / 808
22 января в 12:33
Пора его вообще отменять.
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