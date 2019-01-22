Единственный кандидат в президенты РФС Александр Дюков планирует заняться вопросом лимита на легионеров в РПЛ в случае своего избрания.
Что касается лимита на легионеров в РПЛ, то мы планируем уделить достаточно много времени для решения этого вопроса. Такое впечатление, что методом какого-то подбора мы сможем найти это правильное соотношение «легионер - не легионер», и у нас сразу все изменится. Давайте не будем заблуждаться на этот счет, гораздо важнее использовать те силы, которые есть, посвятить их развитию детско-юношеского и молодежного футбола.
Да, безусловно, лимит на легионеров в принципе влияет на наш футбол, но по большому счету сложно сказать, каково это влияние. С одной стороны, мы знаем примеры, когда лимит на легионеров помог ряду молодых игроков вырасти в действительно больших мастеров, знаем также много примеров, когда рано полученные большие деньги ломали многим перспективным игрокам карьеры, поэтому здесь сложно сказать, больше выиграл футбол или нет. Очевидно, что лимит на легионеров увеличивает расходы наших профессиональных клубов, я бы постарался сконцентрироваться на развитии дестко-юношеского и молодежного футбола, где у нашей страны находится основной потенциал и резервы для развития отечественного футбола.
Мда...и это кандидат в президенты РФС...хотя не удивительно...
Мда...и это кандидат в президенты РФС...хотя не удивительно...
Сейчас ситуация с легионерами примерно такая:
Зенит - 12; Краснодар - 10; ЦСКА - 9; Спартак - 10; Локомотив - 10; Рубин - 6; Ростов - 14; Ахмат - 11; Урал - 10; Оренбург - 7; Арсенал - 9; Динамо - 6; Кр.Советов - 9; Уфа - 11; Анжи - 8; Енисей - 6.
И много ли стоящих легионеров в клубах? Многих ты вспомнишь навскидку кроме двух-трех из команд лидеров? Это они поднимают наш футбол и приносят кассовый сбор? Мы никогда с такими легионерами не поднимем наш футбол.
И потом, ты говоришь, что все побегут на запад. Пусть бегут. Но чтобы туда побежать надо проявить себя в полной мере в нашем чемпионате, туда не берут лодырей и бездарей. Вот тогда и будет у нас конкуренция между своими игроками за то, чтобы тебя заметили за кордоном и попросили клуб о продаже.
Сейчас ситуация с легионерами примерно такая:
Зенит - 12; Краснодар - 10; ЦСКА - 9; Спартак - 10; Локомотив - 10; Рубин - 6; Ростов - 14; Ахмат - 11; Урал - 10; Оренбург - 7; Арсенал - 9; Динамо - 6; Кр.Советов - 9; Уфа - 11; Анжи - 8; Енисей - 6.
И много ли стоящих легионеров в клубах? Многих ты вспомнишь навскидку кроме двух-трех из команд лидеров? Это они поднимают наш футбол и приносят кассовый сбор? Мы никогда с такими легионерами не поднимем наш футбол.
И потом, ты говоришь, что все побегут на запад. Пусть бегут. Но чтобы туда побежать надо проявить себя в полной мере в нашем чемпионате, туда не берут лодырей и бездарей. Вот тогда и будет у нас конкуренция между своими игроками за то, чтобы тебя заметили за кордоном и попросили клуб о продаже.
Я могу сравнить то время и что творится сейчас. И это сравнение не в пользу нынешнего футбола. Посмотреть на игру классного легионера я могу и по трансляциям, тем более к нам едут не самые лучшие, а те которые не особо кому-то нужны и едут откровенно за российским баблом, как в Китай за китайским.
Я могу сравнить то время и что творится сейчас. И это сравнение не в пользу нынешнего футбола. Посмотреть на игру классного легионера я могу и по трансляциям, тем более к нам едут не самые лучшие, а те которые не особо кому-то нужны и едут откровенно за российским баблом, как в Китай за китайским.
......надо с умом подойти к этому вопросу....
По-моему Газзаев что то толковое предлагал по этому поводу...
......надо с умом подойти к этому вопросу....
По-моему Газзаев что то толковое предлагал по этому поводу...
Но надо всё это аккуратно преподнести...)))
Но надо всё это аккуратно преподнести...)))