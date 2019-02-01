36-летний Квальярелла вызван в сборную Италии

сегодня, 18:15

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла вызван на тренировочный сбор национальной команды Италии, который пройдет 4-5 февраля. По результатам этого сбора тренерский штаб отберет футболистов для участия в матчах отбора к Евро-2020 против Финляндии (23 марта) и Лихтенштейна (26 марта).

На сбор не вызваны легионеры, присутствуют только футболисты, выступающие в чемпионате Италии. 36-летний Квальярелла впечатлил тренерский штаб своей ударной игрой в Серии А, где форвард является лучшим снайпером первенства. При этом он забивает уже 11 встреч кряду.

Квальярелла в последний раз выходил на поле в футболке «Скуадра Адзурры» в 2010 году.