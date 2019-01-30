«Ливерпуль» - «Лестер»: стартовые составы

«Ливерпуль» и «Лестер» объявили стартовые составы на матч 24-го тура АПЛ.
«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Матип, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Кейта, Шакири, Фирмино, Салах.
«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Магуайр, Менди, Ндиди, Мэддисон, Грэй, Олбрайтон, Варди.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В прошлом туре «красные» обыграли «Кристал Пэлас».
3 заща или Вейналдум справа? Клоппыч что-то задумал.
3 заща или Вейналдум справа? Клоппыч что-то задумал.