Галлас: «Озил играет только тогда, когда хочет сам»

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас раскритиковал игру полузащитника «канониров» Месута Озила в текущем сезоне.

Эмери перепробовал все что мог, чтобы заставить Озила играть. Но Месут играет только тогда, когда хочет сам. Ему нужно больше выкладываться. Он должен быть лучшим игроком в каждом матче, в котором выходит на поле.