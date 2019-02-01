Галлас: «Озил играет только тогда, когда хочет сам»

Бывший защитник «Арсенала» Вильям Галлас раскритиковал игру полузащитника «канониров» Месута Озила в текущем сезоне.
Эмери перепробовал все что мог, чтобы заставить Озила играть. Но Месут играет только тогда, когда хочет сам. Ему нужно больше выкладываться. Он должен быть лучшим игроком в каждом матче, в котором выходит на поле.
В текущем сезоне Озил принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, забил три гола и отдал две голевые передачи. В последнем матче против «Кардиффа» Озил отыграл 76 минут.