Аллегри: «Футбол - это не игра на PlayStation»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на критику, которая обрушилась на его команду после поражения в Кубке Италии от «Аталанты» (0:3).

Не стоит драматизировать. Мы проиграли лишь один матч. Игры с «Аталантой» и «Лацио» были очень похожи, но с римлянами у нас всё получилось, потому что мы не проигрывали со счетом 0:2, а вот в Бергамо всё пошло не так.

В течение сезона бывают моменты, когда ты садишься в лужу, но в такие эпизоды нужно сохранять спокойствие.

Футбол - это не игра на PlayStation. Мы должны стараться побеждать, но для этого нужен и элемент удачи, а также мастерство. После прихода Роналду мы необязательно будем всех побеждать, футбол так не работает. Мы стараемся, но есть и другие команды.