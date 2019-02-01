Вальверде: «„Реал“ плохо выступал в Ла Лиге, но они исправили ситуацию»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящую дуэль с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.

Это будет отличная дуэль между командами, сражающимися за победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Всех нас ожидает великолепное зрелище, будет интересно, какой из команд всё же удастся выйти в финал. «Реал» плохо выступал в чемпионате Испании, но сейчас они изменили ситуацию, так что мы ждем тяжелого противостояния.