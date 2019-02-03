Магнуссон: «ЦСКА никого не боится в РПЛ»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон рассказал о сборах команды в Испании, а также оценил перспективы «армейцев» в чемпионате России.

Считаю, работу на сборах можно оценить в позитивном ключе. Мы набираем форму, идём по нарастающей. Ну а контрольные матчи - хорошая подготовка к сезону. Нам осталось еще несколько матчей до возобновления чемпионата, через товарищеские игры мы набираем форму, и к продолжению сезона подойдем в оптимальных кондициях. Нет сомнений, что команда будет полностью готова.

Мы не боимся никого из соперников. У нас молодая задорная команда, и вполне реальные шансы выиграть чемпионат. Самое главное для нас - обойтись без травм. От лидера мы отстаем всего на четыре очка. Это незначительное преимущество, которое легко можно отыграть. Нам необходимо сохранять позитивный настрой, усердно работать и подойти к возобновлению соревнований максимально подготовленными.