МЮ остался доволен Пиняевым

Директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин рассказал о стажировке игрока команды Сергея Пиняева в МЮ .

Сергей находился в расположении МЮ две недели – с 20 января по 3 февраля, после этого возвращается в Россию. Помимо занятий, в этот раз он тренировался с командой ребят 2002-2003 года рождения, сдавал тесты и участвовал в мини-турнирах со сверстниками.

МЮ всем довольны. Полноценных матчей, как с «Бери» в прошлом году, у нас не было, но Сережа участвовал в мини-турнирах, включавших несколько игр. В одном таком турнире он забил пять голов, в другом – девять. Во втором случае стал лучшим бомбардиром. В МЮ говорят, что Пиняев – самый яркий игрок, приезжавший на стажировку в клуб за последние 15 лет. Кроме того, Сергей прошел комплексное исследование тела, в клубе изучили каждую его косточку. Никаких замечаний не было.