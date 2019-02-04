МЮ остался доволен Пиняевым

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.6 3.05 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 8 4.7 1.38
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.65 3.1 2.65
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.2
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.7 3.4 5.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 24’ Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 0:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 5.1 3.9 1.65
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1:3 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 2:4 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 4:3 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю 1:0 Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:2 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 21’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 20’ Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б 0:0 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.75 2.95 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 20’ Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 0:0 Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.3 2.95 3.25
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
ГлавнаяНовости

МЮ остался доволен Пиняевым

сегодня, 18:30

Директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин рассказал о стажировке игрока команды Сергея Пиняева в МЮ.

Сергей находился в расположении МЮ две недели – с 20 января по 3 февраля, после этого возвращается в Россию. Помимо занятий, в этот раз он тренировался с командой ребят 2002-2003 года рождения, сдавал тесты и участвовал в мини-турнирах со сверстниками.

МЮ всем довольны. Полноценных матчей, как с «Бери» в прошлом году, у нас не было, но Сережа участвовал в мини-турнирах, включавших несколько игр. В одном таком турнире он забил пять голов, в другом – девять. Во втором случае стал лучшим бомбардиром. В МЮ говорят, что Пиняев – самый яркий игрок, приезжавший на стажировку в клуб за последние 15 лет. Кроме того, Сергей прошел комплексное исследование тела, в клубе изучили каждую его косточку. Никаких замечаний не было.

Официально до 18 лет переход Пиняева в МЮ исключен. Могут быть лишь стажировки раз в год по две недели. Соответственно, следующая должна быть в 2020-м. Тем не менее, как я понимаю, от МЮ в самое ближайшее время может последовать какое-то предложение. Более конкретно говорить не хотел бы, это преждевременно.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Топ-10 самых ценных россиян
Сегодня, 15:00Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии26
ОфициальноАзмун выбрал себе номер в «Зените»
02 февраля Комментарии38
Марадона, Батистута, Паредес и кадры для «Спартака». Кто приехал из «Боки»?
31 январяАлександр Чистяков в блоге Футбольный СкаутКомментарии18
«Енисей» просматривает бывшего игрока «Урала»
30 января Комментарии1
Макаров приехал на второй сбор с тульским «Арсеналом»
27 января Комментарии2
Сигурдссон присоединился к ЦСКА на сборе в Кампоаморе
27 января Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   21 / 801
сегодня в 19:50
Рекламируют.
Igo0rek
Igo0rek ответил Лакшери
   108 / 801
сегодня в 19:40
15 вроде или 14
Caniggia
Caniggia
   46 / 801
сегодня в 19:01
Дерзай, парень, наш российский вундеркинд!
Лакшери
Лакшери
   34 / 801
сегодня в 19:00
Ему сколько лет то ?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100