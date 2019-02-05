Эмери получит 40 млн фунтов на трансферы, если «Арсенал» не выйдет в ЛЧ

сегодня, 11:22

В Англии сообщают, что руководство «Арсенала» выделит Унаи Эмери 40 млн фунтов на летние трансферы, если команда по итогам сезона не пробьется в Лигу чемпионов.

Наставник «канониров» желает усилить состав с помощью по меньшей мере пятерых футболистов, на что этих денег ему никак не хватит. При этом даже в случае выполнения задачи Эмери получит около 60 млн фунтов.

Испанский специалист хочет подписать двух атакующих крайних хавбеков, а также одного центрбека и двух фланговых защитников.