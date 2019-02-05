Эмери получит 40 млн фунтов на трансферы, если «Арсенал» не выйдет в ЛЧ

В Англии сообщают, что руководство «Арсенала» выделит Унаи Эмери 40 млн фунтов на летние трансферы, если команда по итогам сезона не пробьется в Лигу чемпионов.
Наставник «канониров» желает усилить состав с помощью по меньшей мере пятерых футболистов, на что этих денег ему никак не хватит. При этом даже в случае выполнения задачи Эмери получит около 60 млн фунтов.
Испанский специалист хочет подписать двух атакующих крайних хавбеков, а также одного центрбека и двух фланговых защитников.
После поражения от «Манчестер Сити» «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
Когда то Арсенал умел хорошо проворачивать сделки... А сейчас, если не брать удачный сброс травматичного Окса Ливерпулю, последняя большая продажа датируется именем ван Перси... Древние времена, по большому счету...
Ну а контракт Озила это просто песня.
Но все равно уверен, Арсенал наторгует на минус 100 в летнее ТО, там деваться особо некуда. Эмери навезет еще кучу испашек со скамеек Реала и Барселоны. Вобщет это тема Челси, но Челси теперь переключился на дуборезов из Серии и освободил нишу
Когда то Арсенал умел хорошо проворачивать сделки... А сейчас, если не брать удачный сброс травматичного Окса Ливерпулю, последняя большая продажа датируется именем ван Перси... Древние времена, по большому счету...
Ну а контракт Озила это просто песня.
Но все равно уверен, Арсенал наторгует на минус 100 в летнее ТО, там деваться особо некуда. Эмери навезет еще кучу испашек со скамеек Реала и Барселоны. Вобщет это тема Челси, но Челси теперь переключился на дуборезов из Серии и освободил нишу