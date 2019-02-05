СМИ: Гамшик заключил с «Далянь Ифан» трехлетний контракт

сегодня, 08:58

Согласно информации итальянской прессы, полузащитник «Наполи» Марек Гамшик уже стал игроком «Далянь Ифан», заключив с китайским клубом трехлетний контракт.

Стоимость трансфера составила около 15 млн евро. Словацкий хавбек сможет зарабатывать по 9 млн евро за сезон без учета бонусов.

Сообщается, что осталось уладить мелкие детали, после чего Гамшик начнет играть в Китае.