«Дженоа» выкупил у «Ювентуса» Стураро за 16,5 млн евро

«Ювентус» объявил о продаже полузащитника Стефано Стураро в «Дженоа». Трансфер обошелся генуэзцам в 16,5 млн евро, которые будут выплачиваться в течение четырех лет.
Напомним, что «Дженоа» арендовал 25-летнего итальянца в январе этого года.
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«Ювентус» объявил о продаже полузащитника Стефано Стураро в «Дженоа». Трансфер обошелся генуэзцам в 16,5 млн евро, которые будут выплачиваться в течение четырех лет.
Напомним, что «Дженоа» арендовал 25-летнего итальянца в январе этого года.