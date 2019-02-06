«Дженоа» выкупил у «Ювентуса» Стураро за 16,5 млн евро

сегодня, 15:01

«Ювентус» объявил о продаже полузащитника Стефано Стураро в «Дженоа». Трансфер обошелся генуэзцам в 16,5 млн евро, которые будут выплачиваться в течение четырех лет.

Напомним, что «Дженоа» арендовал 25-летнего итальянца в январе этого года.