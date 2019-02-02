Январское окно и гранды АПЛ

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен  Тоттенхэм 1:0  Ньюкасл 2.2 2.02 9.5
18:00 Матч завершен  Челси 5:0  Хаддерсфилд 1.23 6 13
18:00 Матч завершен  Бернли 1:1  Саутгемптон 18 4.4 1.3
18:00 Матч завершен  Брайтон энд Хоув 0:0  Уотфорд 3.55 1.72 5.3
18:00 Матч завершен  Эвертон 1:3  Вулверхэмптон - - -
18:00 Матч завершен  Кристал Пэлас 2:0  Фулхэм - - -
20:30 сегодня  Кардифф -:-  Борнмут 3.2 3.35 2.25
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен  Леванте 0:0  Хетафе 3.6 1.72 5.1
18:15 90’  Реал Сосьедад 2:1  Атлетик Б - - -
20:30 сегодня  Барселона -:-  Валенсия - - -
22:45 сегодня  Сельта -:-  Севилья 3.45 3.6 2.05
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Эмполи 2:2  Кьево 1.95 3.4 4
20:00 Идет первый тайм  Наполи 0:0  Сампдория 1.3 5.2 11
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Парма - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Нюрнберг 1:1  Вердер 4.1 3.9 1.8
17:30 Матч завершен  Герта 0:1  Вольфсбург 2.3 3.4 3.1
17:30 Матч завершен  Айнтрахт Ф 1:1  Боруссия Д 3.2 3.6 2.15
17:30 Матч завершен  Байер 3:1  Бавария 5.2 4.2 1.6
17:30 Матч завершен  Хоффенхайм 1:1  Фортуна 1.42 4.8 6.9
20:30 сегодня  Шальке-04 -:-  Боруссия М 2.35 3.4 2.95
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня  Ренн -:-  Амьен 1.65 3.5 6
22:00 сегодня  Монако -:-  Тулуза 1.75 3.7 4.6
22:00 сегодня  Анже -:-  Дижон 1.95 3.4 4
23:00 сегодня  Реймс -:-  Марсель 2.7 3 2.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Энтент (Сент-Гретейн)Энтент 0:1 Логотип футбольный клуб НантНант - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 2:3 Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1.65 3.25 6.4
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 4:3 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 13 8.5 1.15
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3:0 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.16 7.3 15
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗираЗира 0:2 Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 50 11.5 1.04
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 0:3 Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 2.03 3.35 3.45
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия 3:1 Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак 2:0 Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли 1:2 Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа 1.25 4.5 17
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВораВора 1:0 Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани -:- Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик 0:2 Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер 1:0 Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 2:1 Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
19:00 46’ Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари 1:2 Логотип футбольный клуб КукесКукес 6.7 3.35 1.57
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.65 3.17 2.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БериБери 1:1 Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 2.8 1.8 5.7
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.77 3.5 4.4
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти 1:1 Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 0:4 Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.4 3.27 2.8
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун 3:1 Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2.85 3.3 2.35
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити 3:1 Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.27 3.55 2.85
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.85 3.25 2.4
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.5 3.3 2.7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 1:0 Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 3.5 1.73 4.6
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 1:1 Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.75 3.8 4
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 0:0 Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 6.7 1.85 2.55
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 0:0 Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 3.4 1.9 3.85
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 2:0 Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.4 4.4 7.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 1:2 Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 14 4.1 1.3
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.5 3.23 2.75
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 1:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.13 6 39
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 1:2 Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 22 3.95 1.28
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 0:3 Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.2 3.25 2.2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1:1 Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.2 1.78 4.9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 0:1 Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 4.3 2.1 2.7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 1:0 Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1.23 4.4 23
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 0:1 Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 6.2 1.55 3.8
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 1.04 12.5 50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1.23 5 19
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 5:2 Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.35 2.15 5.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2:0 Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.28 4.2 20
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УиганУиган 2:1 Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.03 17 50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2:3 Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 1.17 5.7 29
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2:0 Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.07 8.5 50
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РедингРединг 0:0 Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 4.6 1.75 3.55
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 0:0 Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм 2.6 1.9 6.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 1.8 3.65 3.9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 3:1 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 2.35 3 3.15
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 1:2 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3.75 3 2.1
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3:1 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 2.1 2.9 3.85
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо -:- Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3 3 2.45
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос 1:1 Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.83 3.45 4.05
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес 2:2 Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:1 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте -:- Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон -:- Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Браун де АдрогеБраун де Адроге -:- Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 2’ Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 0:0 Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.6 3.55 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.75 4.05 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен 1.58 4.1 5.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 9 5.6 1.28
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 1:2 Логотип футбольный клуб ПакшПакш 5.6 3.05 1.75
19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш 0:0 Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда - - -
19:00 47’ Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 0:0 Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.95 2.65 2.75
19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 0:0 Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.65 3.05 2.65
19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види 0:1 Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 2.65 3.3 2.45
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед 1.4 4.5 7.3
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 3:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 2:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 4 3.2 1.95
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 6:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.4 4.7 6.5
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 1:0 Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.25 4.6 19
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 3:1 Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К 4.15 2.95 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 0:0 Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.97 2.5 5.7
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос 0:1 Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 1:2 Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 8.5 3.5 1.47
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 3:2 Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 2.4 2.45 3.9
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 2:1 Логотип футбольный клуб АаленАален 1.22 5 17
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 2:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 3’ Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 0:0 Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.1 8 17
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 2:3 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 2.8 3.05 2.55
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 1:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 2.08 3 3.75
19:30 31’ Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 1:1 Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 1.8 3.3 4.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.9 3 2.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 3:0 Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.77 3.55 4.5
20:00 3’ Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 0:0 Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете - - -
20:00 3’ Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 0:0 Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.7 3.2 5.7
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 0:0 Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.08 3 3.75
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2:0 Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.75 2.65 3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.9 2.95 4.6
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас 1:2 Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос -:- Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу 2:3 Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису 1:3 Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа 1:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК 3:1 Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса 4.35 4.5 1.57
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 1:2 Логотип футбольный клуб ПафосПафос 4.7 2.5 2.13
20:00 3’ Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис 0:0 Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена -:- Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 4:1 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МинскМинск 0:1 Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн 2.9 2.55 2.9
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина 0:4 Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 4:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 0:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 3.1 3 2.45
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз 1:0 Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГомельГомель 1:0 Логотип футбольный клуб Белшина (Бобруйск)Белшина - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 2:1 Логотип футбольный клуб Сьярка Тар (Тарнобрцег)Сьярка Тар - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 2:0 Логотип футбольный клуб Видзев (Лодзь)Видзев - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 1:1 Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 0:2 Логотип футбольный клуб Пуща Неп (Ньеполомице)Пуща Неп 9 3.4 1.5
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла 1:0 Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина 1.35 4.3 9.5
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн 2:1 Логотип футбольный клуб ПаневежисПаневежис - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 0:2 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина 0:4 Логотип футбольный клуб ЗнДЗнД - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВарнамоВарнамо 1:2 Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс 0:0 Логотип футбольный клуб СандвикенСандвикен - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фремад Амагер (Копенгаген)Фремад Амагер 0:0 Логотип футбольный клуб ХелсингорХелсингор - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВиборгВиборг 3:2 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск 1:1 Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 3:1 Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 1.15 5.5 37
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 0:0 Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 2:2 Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.55 2.6 3.35
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 5:3 Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе 3:2 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
16:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб АуэрбахАуэрбах -:- Логотип футбольный клуб Хеми ЛейпцигХеми Лейпциг - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг 5:0 Логотип футбольный клуб ТваакерсТваакерс - - -
16:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек -:- Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 2:1 Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 1.42 3.5 11
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 2:2 Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Вардар (Скопье)Вардар - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 0:1 Логотип футбольный клуб Интер Т (Турку)Интер Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 5:0 Логотип футбольный клуб Бенатки над ЖизеруБенатки над Жизеру - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 2:2 Логотип футбольный клуб ХельсингборгХельсингборг - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилс 1:4 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс -:- Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
19:00 54’ Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 3:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
23:30 сегодня  США -:-  Коста-Рика - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас 1:2 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:4 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 1.65 3.9 4.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.6 3.3 2.6
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.25 6 9.5
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 3:1 Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:30 71’ Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.4 2.4 4.3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4.95 3.67 1.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши 1:1 Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор 1:1 Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1:0 Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.12 7.6 25
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 1:3 Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.35 2.8 3.5
19:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 1:0 Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 2.85 3 2.6
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун -:- Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Холихед ХотспурХолихед Хотспур 1:3 Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флинт Таун ЮнайтедФлинт Таун Юнайтед 2:1 Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бангор СитиБангор Сити 1:2 Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бакли ТаунБакли Таун -:- Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эйрбас (Броугтон)Эйрбас 1:1 Логотип футбольный клуб ПортмадогПортмадог - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1:2 Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нэви Сефн-Друидс (Сефн Моур)Нэви Сефн-Друидс 0:0 Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун 1:0 Логотип футбольный клуб Кардифф МЮКардифф МЮ - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун 2:0 Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 7:2 Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.07 9.5 24
19:30 33’ Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 0:0 Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 2.7 2.8 2.85
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
21:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 4:0 Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон 1:1 Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл 3:0 Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1:2 Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 12 3.9 1.37
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Январское окно и гранды АПЛ

сегодня, 19:00
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Игуаин Гонсало
Игуаин Гонсало
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У каждого клуба и тренера в Англии собственное мнение о январском периоде дополнительных заявок. «Соккер.ру» выясняет, почему все затаились.

«Юнайтед» слушает дедушку Алекса

Сэр Алекс Фергюсон всегда считал, что надо сделать все возможное, чтобы в январе никого не подписывать. Его правило для больших клубов. Конечно же, маленькие должны искать усиление, чтобы не вылететь в низшую лигу, и рисковать.

Но «Манчестер Юнайтед» уже после ухода шотландца нарушал священное правило, на котором сам сэр Алекс горел, и поставил зимние клубные рекорды. Почти 45 миллионов евро отдали за Мату. Легендой «дьяволов» Хуан точно не стал. И обменяли Мхитаряна на Санчеса. Итог вы знаете, чилиец не остался звездой АПЛ, как был поначалу в «Арсенале».

А вот Саа и Заха – трансферные неудачи Фергюсона. Хотя не такие дорогие, как перечисленные, или неготовый к АПЛ уругваец Диего Форлан. Зато Видича, Энди Коула и Эвра подписали зимой, и эти трансферны получились очень удачными для манкунианцев. Но в целом МЮ старается не тратиться в январе. Чтили правило сэра Алекса и этой зимой. Неудача с Алексисом лишь убедила, что стратегия верная.

«Тоттенхэм» вечно строит стадион

Долгожданная арена на подходе, скоро сообщат дату открытия. Стадион заработает, но пока играют на «Уэмбли». Значит, что Леви нужно считать деньги, ведь за один фунт новенькую арену стоимостью в почти миллиард никто «шпорам» не подарит, Лондону далеко до Санкт-Петербурга в этом плане.

Руководитель «Тоттенхэма» и так скуповатый, когда доходит до прощаний, поэтому отказал Почеттино в такой роскоши, как трансферы. И в этом случае, скорее всего, совершают ошибку. Во-первых, травмы Кейна и Али, а также отлучение Сона на Кубок Азии вмешались в процесс подготовки. Во-вторых, «Боруссия» Д не спешит сбавлять, и именно с ними играть в плей-офф ЛЧ.

Зато Леви остался верен себе, а «шпоры» не делали зимних исключений, как с Моурой прошлой зимой – это самый дорогой трансфер по ходу сезона. Также был опыт удачных ставок на Робби Кина и Джермейна Дефо десятилетней давности. Но чаще ведут себя тихо.  Нет грандиозных провалов, зато именно зимой опередили конкурентов в борьбе за Доусона и Алли в разные годы. А давным-давно подписали Дэнни Мерфи из «Чальтона» тоже в январе.

«Арсенал» боится доверять Эмери

«Канонирский» дедушка Ленин, он же Арсен Венгер, сделал прошлой зимой любимому клубу роскошный подарок – за 63.75 млн евро привез Обамеянга. Габонский форвард забил в АПЛ 25 мячей заметно быстрее, чем бывшие рекордсмены клубы – Анри и Райт, и всем видом показывает, что будет ключевым актером в борьбе за возвращение в ЛЧ.

У Мхитаряна так же успешно не получается, хотя как только Генрих пришел, то мог порадовать умными передачами. Благодаря Обамеянгу ветеран Венгер перекрыл один свой очень неудачный трансфер. Рейеса считают плохим новичком за 20 миллионов, что по меркам января 2004 года считалось крупной ставкой. В испанца верили, но раскрыться не сумел.

Аршавин же хорошо начал и плохо закончил – еще один зимний новичок, причем в «Арсенал» перешел ровно 10 лет назад. Андрей вместе с Паулистой, Эль-Ненни, Уолкоттом и Адебайором формирует список январских пополнений. В принципе, у всех на определенных отрезках то получалось, то не клеилось. Зато Тео задержался в Лондоне, как и Монреаль, Эду и Кану. Как видите, у Венгера были удачные зимние сделки до Хосе Антонио Рейеса.

Но Эмери не доверяют, разрешили подписать только одного человека – взять в аренду Дениса Суареса. Воспитанник «Барселоны» никак не может заиграть на самом высоком уровне, чем-то напоминая своей нестабильностью Черышева. Зато продолжил впечатляющий список тех, кто играл в Лондоне и Барселоне – Овермарс, Пети, Анри, Глеб, Вермален, Сонг, Санчес, ван Бронкхорст, Сеск, Сильвиньо объединяют клубы. А Бельерин учился в академии «Барселоны».

«Челси» предупреждает неприятности

Англичане шепчут, что футболисты «Челси» недовольны поведением тренера Сарри, который слишком агрессивно настроен. Но чего игроки хотели? «Челси» проиграл 4:0, и это первое поражение клуба с такой разницей в АПЛ с 1996 года. Конечно, Маурицио в бешенстве, и его даже сватают обратно в Италию.

Но поскольку у лондонцев только в арендах 42 футболиста – не случайно в ФИФА хотят ограничить количество игроков, которых можно держать на контракте с одним клубом, то совершенно не удивляет наличие новых трат. В очередной раз им припомнят Фернандо Торреса, который старался, но на 58.5 млн евро не играл. Впрочем, не был единственным январским новичком.

Этой зимой рекорд испанца побили – за Пулишича отдали больше, но оставили до лета в Дортмунде, а Сарри о трансфере узнал из новостей. Раньше были Куадрадо, Матич, Луис, Эмерсон еще может заиграть. Анелька, Жиру, Баркли, Салах, Зума и Иванович тоже приходили посреди сезона. Защитнику из «Локомотива» время не помешало задержаться и стать важной частью современного «Челси».

Так что в январе возможны успешные подписания. Вынужденная аренда Игуаина не удивляет, хотя дебют не обязательно будет удачным. С другой стороны, весь январь говорили, что в «Баварию» уедет Хадсон-Одои, а под конец месяца Сарри его нахваливал и заявлял, что молодой англичане может стать звездой «Челси» и всего английского футбола. Также ПСЖ пытался заманить к себе Виллиана после травмы Неймара, но лондонский бразилец прописку не менял.

«Манчестер Сити» взял паузу до лета

У Гвардиолы нет проблем с подписаниями в январе, как и у «горожан» в целом. Платили больше 30 миллионов евро не только за Джеко и Ляпорта (за баска отдали 65 млн), но и за Бони и Жезуса. Также зимой приезжали хулиганы – де Йонг, Джонсон, Беллами и Фаулер. Заиграли не все, хоть и оказывались в команде в разные эпохи.

Сейчас период, когда Гвардиоле достаточно дождаться, когда Фернандиньо будет в форме и когда Менди сможет выйти на поле – получит состав, с которым планировал штурмовать сезон. Без правильного левого края сложно. А центральные хавы отказались от приглашений Хосепа. Жоржиньо летом послушал маму – ушел в «Челси», а Френки де Йонг отца – пошел в «Барселону».

Испанец Гвардиола, который вчера отпраздновал ровно три года у руля «Сити», остался без зимних новичков. Де Брюйне при необходимости сыграет в опорной зоне, выборы сменщика для стареющего Фернандиньо продолжат летом, а пока сделали ставку на далекое будущее. Забрали у «Хайдука» Палаверсу, хотя парню всего восемнадцать и его оставили в аренде на родине.

Так что главный трансферный итог для «Сити» в январе 2019-го – не всех можно купить. Находятся футболисты, которым Гвадиола предлагает место в основе его команды, но получает отказ. Френки де Йонг выбирал между ПСЖ и «Барселоной», где ему предлагали больше денег, а Хосеп напомнил, что за «горожанами» следят аудиторы УЕФА. Не могут взрывать рынок, как привыкли делать, закупая защитников.

«Ливерпуль» не верит во второй джек-пот

Выиграли в январе 2018-го, боятся допустить ошибку теперь. И хотя выигрышный билет в прошлом году достался за огромные деньги, Клопп ни секунды не жалеет, что именно «Ливерпуль» подписал ван Дейка, а не МС. «Красные» переживали, ведь у каждого гранда АПЛ достаточно неудачных ставок именно зимой, но голландец заиграл.

В отличие от Энди Кэрролла, чей рекорд побит. С другой стороны, зимой в «Ливерпуль» перебирались на постоянной основе Луис Суарес – «Аякс» усилил «красных», Эмиль Хэски, Даниэль Старридж, Филиппе Коутиньо и Мартин Шкртел. Неплохая компания, а еще есть Морьентес, Аггер, Барош и Арбелоа. Возможно, именно «Ливерпуль» главный по январскому рынку?

Но сейчас бездействовали. Похоже, боятся развалить коллектив. Клопп прекрасно понимает, как важно сохранить гармонию в раздевалке. А если подписать, например, еще одного центрального хавбека – разозлишь не одного, а парочку из тех, кто уже есть. На фланги защиты никто не нужен, когда обходится без травм. В центре обороны есть проблемы, поскольку напарники ван Дейка ниже классом, но кто вам зимой отдаст ценного защитника?

Кроме того, Алиссон и Вирджил частенько собирают «сухари», независимо от имен партнеров. Поэтому проблем в целом нет ни в одной из линий. Задача «Ливерпуля», который в зимнюю пору расставался с Коутиньо и Торресом, предельно понятная – никого не потерять, как и первое место в АПЛ. Так что у мерсисайдцев, как и у пятерки других претендентов на место в ЛЧ в следующем сезоне, веские причины не рыпаться.

Насколько упали траты по сравнению с летом?

Дедлайн в АПЛ прошел тихо и мирно. Главные сделки – вроде Пулишича и Игуаина, оформили загодя, интриг – к сожалению или счастью, почти не было. Погба после прихода Сульшера не спешил уехать в другой клуб любой ценой этой зимой, Марсьяль подписал новый контракт с МЮ, так что общие цифры скромные.

Прошлым летом потратили 1 миллиард 650 миллионов евро, а зимой всего 203 млн евро, причем пять клубов топ-6, за исключением «Челси», отдали в сумме всего 8.4 миллиона евро. Зимой пять грандов урезали свои траты в пятьдесят раз, но даже «Челси» 64 млн евро выплатит за новичка, который до лета останется в Дортмунде.

Очень скромная трансферная зима для лидеров АПЛ, но объяснимая – у каждого были причины доверять тем, кого накупили раньше, и проблемы в переговорах с футболистами, способными усилить и без того звездные составы.