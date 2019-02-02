Январское окно и гранды АПЛ

сегодня, 19:00

У каждого клуба и тренера в Англии собственное мнение о январском периоде дополнительных заявок. «Соккер.ру» выясняет, почему все затаились.

«Юнайтед» слушает дедушку Алекса

Сэр Алекс Фергюсон всегда считал, что надо сделать все возможное, чтобы в январе никого не подписывать. Его правило для больших клубов. Конечно же, маленькие должны искать усиление, чтобы не вылететь в низшую лигу, и рисковать.

Но «Манчестер Юнайтед» уже после ухода шотландца нарушал священное правило, на котором сам сэр Алекс горел, и поставил зимние клубные рекорды. Почти 45 миллионов евро отдали за Мату. Легендой «дьяволов» Хуан точно не стал. И обменяли Мхитаряна на Санчеса. Итог вы знаете, чилиец не остался звездой АПЛ , как был поначалу в «Арсенале».

А вот Саа и Заха – трансферные неудачи Фергюсона. Хотя не такие дорогие, как перечисленные, или неготовый к АПЛ уругваец Диего Форлан. Зато Видича, Энди Коула и Эвра подписали зимой, и эти трансферны получились очень удачными для манкунианцев. Но в целом МЮ старается не тратиться в январе. Чтили правило сэра Алекса и этой зимой. Неудача с Алексисом лишь убедила, что стратегия верная.

«Тоттенхэм» вечно строит стадион

Долгожданная арена на подходе, скоро сообщат дату открытия. Стадион заработает, но пока играют на «Уэмбли». Значит, что Леви нужно считать деньги, ведь за один фунт новенькую арену стоимостью в почти миллиард никто «шпорам» не подарит, Лондону далеко до Санкт-Петербурга в этом плане.

Руководитель «Тоттенхэма» и так скуповатый, когда доходит до прощаний, поэтому отказал Почеттино в такой роскоши, как трансферы. И в этом случае, скорее всего, совершают ошибку. Во-первых, травмы Кейна и Али, а также отлучение Сона на Кубок Азии вмешались в процесс подготовки. Во-вторых, «Боруссия» Д не спешит сбавлять, и именно с ними играть в плей-офф ЛЧ .

Зато Леви остался верен себе, а «шпоры» не делали зимних исключений, как с Моурой прошлой зимой – это самый дорогой трансфер по ходу сезона. Также был опыт удачных ставок на Робби Кина и Джермейна Дефо десятилетней давности. Но чаще ведут себя тихо. Нет грандиозных провалов, зато именно зимой опередили конкурентов в борьбе за Доусона и Алли в разные годы. А давным-давно подписали Дэнни Мерфи из «Чальтона» тоже в январе.

«Арсенал» боится доверять Эмери

«Канонирский» дедушка Ленин, он же Арсен Венгер, сделал прошлой зимой любимому клубу роскошный подарок – за 63.75 млн евро привез Обамеянга. Габонский форвард забил в АПЛ 25 мячей заметно быстрее, чем бывшие рекордсмены клубы – Анри и Райт, и всем видом показывает, что будет ключевым актером в борьбе за возвращение в ЛЧ .

У Мхитаряна так же успешно не получается, хотя как только Генрих пришел, то мог порадовать умными передачами. Благодаря Обамеянгу ветеран Венгер перекрыл один свой очень неудачный трансфер. Рейеса считают плохим новичком за 20 миллионов, что по меркам января 2004 года считалось крупной ставкой. В испанца верили, но раскрыться не сумел.

Аршавин же хорошо начал и плохо закончил – еще один зимний новичок, причем в «Арсенал» перешел ровно 10 лет назад. Андрей вместе с Паулистой, Эль-Ненни, Уолкоттом и Адебайором формирует список январских пополнений. В принципе, у всех на определенных отрезках то получалось, то не клеилось. Зато Тео задержался в Лондоне, как и Монреаль, Эду и Кану. Как видите, у Венгера были удачные зимние сделки до Хосе Антонио Рейеса.

Но Эмери не доверяют, разрешили подписать только одного человека – взять в аренду Дениса Суареса. Воспитанник «Барселоны» никак не может заиграть на самом высоком уровне, чем-то напоминая своей нестабильностью Черышева. Зато продолжил впечатляющий список тех, кто играл в Лондоне и Барселоне – Овермарс, Пети, Анри, Глеб, Вермален, Сонг, Санчес, ван Бронкхорст, Сеск, Сильвиньо объединяют клубы. А Бельерин учился в академии «Барселоны».

«Челси» предупреждает неприятности

Англичане шепчут, что футболисты «Челси» недовольны поведением тренера Сарри, который слишком агрессивно настроен. Но чего игроки хотели? «Челси» проиграл 4:0, и это первое поражение клуба с такой разницей в АПЛ с 1996 года. Конечно, Маурицио в бешенстве, и его даже сватают обратно в Италию.

Но поскольку у лондонцев только в арендах 42 футболиста – не случайно в ФИФА хотят ограничить количество игроков, которых можно держать на контракте с одним клубом, то совершенно не удивляет наличие новых трат. В очередной раз им припомнят Фернандо Торреса, который старался, но на 58.5 млн евро не играл. Впрочем, не был единственным январским новичком.

Этой зимой рекорд испанца побили – за Пулишича отдали больше, но оставили до лета в Дортмунде, а Сарри о трансфере узнал из новостей. Раньше были Куадрадо, Матич, Луис, Эмерсон еще может заиграть. Анелька, Жиру, Баркли, Салах, Зума и Иванович тоже приходили посреди сезона. Защитнику из «Локомотива» время не помешало задержаться и стать важной частью современного «Челси».

Так что в январе возможны успешные подписания. Вынужденная аренда Игуаина не удивляет, хотя дебют не обязательно будет удачным. С другой стороны, весь январь говорили, что в «Баварию» уедет Хадсон-Одои, а под конец месяца Сарри его нахваливал и заявлял, что молодой англичане может стать звездой «Челси» и всего английского футбола. Также ПСЖ пытался заманить к себе Виллиана после травмы Неймара, но лондонский бразилец прописку не менял.

«Манчестер Сити» взял паузу до лета

У Гвардиолы нет проблем с подписаниями в январе, как и у «горожан» в целом. Платили больше 30 миллионов евро не только за Джеко и Ляпорта (за баска отдали 65 млн), но и за Бони и Жезуса. Также зимой приезжали хулиганы – де Йонг, Джонсон, Беллами и Фаулер. Заиграли не все, хоть и оказывались в команде в разные эпохи.

Сейчас период, когда Гвардиоле достаточно дождаться, когда Фернандиньо будет в форме и когда Менди сможет выйти на поле – получит состав, с которым планировал штурмовать сезон. Без правильного левого края сложно. А центральные хавы отказались от приглашений Хосепа. Жоржиньо летом послушал маму – ушел в «Челси», а Френки де Йонг отца – пошел в «Барселону».

Испанец Гвардиола, который вчера отпраздновал ровно три года у руля «Сити», остался без зимних новичков. Де Брюйне при необходимости сыграет в опорной зоне, выборы сменщика для стареющего Фернандиньо продолжат летом, а пока сделали ставку на далекое будущее. Забрали у «Хайдука» Палаверсу, хотя парню всего восемнадцать и его оставили в аренде на родине.

Так что главный трансферный итог для «Сити» в январе 2019-го – не всех можно купить. Находятся футболисты, которым Гвадиола предлагает место в основе его команды, но получает отказ. Френки де Йонг выбирал между ПСЖ и «Барселоной», где ему предлагали больше денег, а Хосеп напомнил, что за «горожанами» следят аудиторы УЕФА . Не могут взрывать рынок, как привыкли делать, закупая защитников.

«Ливерпуль» не верит во второй джек-пот

Выиграли в январе 2018-го, боятся допустить ошибку теперь. И хотя выигрышный билет в прошлом году достался за огромные деньги, Клопп ни секунды не жалеет, что именно «Ливерпуль» подписал ван Дейка, а не МС . «Красные» переживали, ведь у каждого гранда АПЛ достаточно неудачных ставок именно зимой, но голландец заиграл.

В отличие от Энди Кэрролла, чей рекорд побит. С другой стороны, зимой в «Ливерпуль» перебирались на постоянной основе Луис Суарес – «Аякс» усилил «красных», Эмиль Хэски, Даниэль Старридж, Филиппе Коутиньо и Мартин Шкртел. Неплохая компания, а еще есть Морьентес, Аггер, Барош и Арбелоа. Возможно, именно «Ливерпуль» главный по январскому рынку?

Но сейчас бездействовали. Похоже, боятся развалить коллектив. Клопп прекрасно понимает, как важно сохранить гармонию в раздевалке. А если подписать, например, еще одного центрального хавбека – разозлишь не одного, а парочку из тех, кто уже есть. На фланги защиты никто не нужен, когда обходится без травм. В центре обороны есть проблемы, поскольку напарники ван Дейка ниже классом, но кто вам зимой отдаст ценного защитника?

Кроме того, Алиссон и Вирджил частенько собирают «сухари», независимо от имен партнеров. Поэтому проблем в целом нет ни в одной из линий. Задача «Ливерпуля», который в зимнюю пору расставался с Коутиньо и Торресом, предельно понятная – никого не потерять, как и первое место в АПЛ . Так что у мерсисайдцев, как и у пятерки других претендентов на место в ЛЧ в следующем сезоне, веские причины не рыпаться.

Насколько упали траты по сравнению с летом?

Дедлайн в АПЛ прошел тихо и мирно. Главные сделки – вроде Пулишича и Игуаина, оформили загодя, интриг – к сожалению или счастью, почти не было. Погба после прихода Сульшера не спешил уехать в другой клуб любой ценой этой зимой, Марсьяль подписал новый контракт с МЮ , так что общие цифры скромные.

Прошлым летом потратили 1 миллиард 650 миллионов евро, а зимой всего 203 млн евро, причем пять клубов топ-6, за исключением «Челси», отдали в сумме всего 8.4 миллиона евро. Зимой пять грандов урезали свои траты в пятьдесят раз, но даже «Челси» 64 млн евро выплатит за новичка, который до лета останется в Дортмунде.