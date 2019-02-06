Адвокат К. Кокорина: «У нас не было надежды»

Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, прокомментировал решение Тверского суда Москвы продлить арест до 8 апреля.

Не было надежды у нас. Должен рассуждать как юрист, а с точки зрения права это не надежда, а необходимость. Ребят не должны были брать под стражу. А раз уж взяли, давно должны были отпустить. Это законное требование. Но будет ли реализовано оно? Не сказал бы, что вступал в перепалку с судьей. На дело это не повлияло. Апелляцию обязательно подадим.