Адвокат Кокорина: «Удара стулом не было»

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, призвал суд перевести его подзащитного из содержания в СИЗО на домашний арест. Сегодня в суде рассматривается вопрос о продлении ареста Кокорина, Павла Мамаева и Кирилла Кокорина.
Я не услышал главного — почему весь объём процессуальных действий нельзя выполнить за пределами СИЗО. Ни следователь, ни прокурор никак это не мотивировали. Футболисты не представляют общественной опасности, поскольку удара стулом не было.
Мы приобщили медицинские экспертизы. Никто не предоставил доказательств, что Кокорин, как и другие подзащитные, сможет препятствовать ходу процессуальных действий, находясь за пределами СИЗО. Все доводы следствия не подтверждены доказательствами. Предварительное следствие закончено, происходит ознакомление. Препятствовать тут нечему.
Четырежды видоизменялось обвинение для исправления орфографических и технических ошибок. Эти нарушения прямо влияют на права моего подзащитного.
Похоже, что адвокаты Кокорина курят что-то забористое.
Похоже, что адвокаты Кокорина курят что-то забористое.
Паку уже деньги отдали! Водителю тоже!
А вот Следователям мало дали!
Паку уже деньги отдали! Водителю тоже!
А вот Следователям мало дали!
Весь этот поезд, избиение водителя и драка в кофейной,
Лишь жалкие домыслы правосудия.
Весь этот поезд, избиение водителя и драка в кофейной,
Лишь жалкие домыслы правосудия.
https://youtu.be/MrvdcrQozwQ
не пора ли сторонам примириться и прекратить всю эту......
не пора ли сторонам примириться и прекратить всю эту......
А вот Спортэкспресс пишет, что адвокат сказал: "Никакого удара стулом ПО ГОЛОВЕ не было".
Ну, Соккеру видней...
А вот Спортэкспресс пишет, что адвокат сказал: "Никакого удара стулом ПО ГОЛОВЕ не было".
Ну, Соккеру видней...