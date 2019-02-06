Адвокат Кокорина: «Удара стулом не было»

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, призвал суд перевести его подзащитного из содержания в СИЗО на домашний арест. Сегодня в суде рассматривается вопрос о продлении ареста Кокорина, Павла Мамаева и Кирилла Кокорина.

Я не услышал главного — почему весь объём процессуальных действий нельзя выполнить за пределами СИЗО. Ни следователь, ни прокурор никак это не мотивировали. Футболисты не представляют общественной опасности, поскольку удара стулом не было.

Мы приобщили медицинские экспертизы. Никто не предоставил доказательств, что Кокорин, как и другие подзащитные, сможет препятствовать ходу процессуальных действий, находясь за пределами СИЗО. Все доводы следствия не подтверждены доказательствами. Предварительное следствие закончено, происходит ознакомление. Препятствовать тут нечему.

Четырежды видоизменялось обвинение для исправления орфографических и технических ошибок. Эти нарушения прямо влияют на права моего подзащитного.