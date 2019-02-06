Адвокат Кокорина: «Удара стулом не было»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Кубок
  • Испания. Кубок
  • Германия. Кубок
  • Франция. Кубок
  • Албания. Первый дивизион
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Кубок
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.7 3.9 4.7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 3.15 3.6 2.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.8 5.25 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.72 3.45 5.3
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.45 3.05 3.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 3.4 2.8 2.2
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.22 6 10
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.75 3.1 2.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.6 10.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
ГлавнаяНовости

Адвокат Кокорина: «Удара стулом не было»

сегодня, 14:23

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, призвал суд перевести его подзащитного из содержания в СИЗО на домашний арест. Сегодня в суде рассматривается вопрос о продлении ареста Кокорина, Павла Мамаева и Кирилла Кокорина.

Я не услышал главного — почему весь объём процессуальных действий нельзя выполнить за пределами СИЗО. Ни следователь, ни прокурор никак это не мотивировали. Футболисты не представляют общественной опасности, поскольку удара стулом не было.

Мы приобщили медицинские экспертизы. Никто не предоставил доказательств, что Кокорин, как и другие подзащитные, сможет препятствовать ходу процессуальных действий, находясь за пределами СИЗО. Все доводы следствия не подтверждены доказательствами. Предварительное следствие закончено, происходит ознакомление. Препятствовать тут нечему.

Четырежды видоизменялось обвинение для исправления орфографических и технических ошибок. Эти нарушения прямо влияют на права моего подзащитного.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Адвокат: «Прошу суд учесть, что Кокорин может стать инвалидом»
Сегодня, 14:54 Комментарии14
Кирилл Кокорин: «Мне 19 лет, а меня выставляют уголовным преступником!»
Сегодня, 14:33 Комментарии26
Адвокат: «У Кирилла Кокорина нет ресурсов, чтоб давить на следствие»
Сегодня, 14:29 Комментарии5
Жиго: «Кононов любит красивый футбол»
Сегодня, 11:30 Комментарии12
Жиго: «Надеюсь, что буду готов на сто процентов в начале апреля»
Сегодня, 10:29 Комментарии9
Кучаев: «Марио Фернандес - суперпрофессионал и человек с большой буквы»
Сегодня, 10:22 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Nikola45
   14 / 760
сегодня в 15:39
Весь питерский футбол цирк ,от оренбурга до Динамо спб
LOpp
LOpp
   10 / 760
сегодня в 15:32
удара стулом не было, был удар табуреткой.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   192 / 760
сегодня в 15:29
Какие-то тупые у них адвокаты. Еще в самом начале следствие сказало, что и кокоши и мамая есть средства и связи, чтобы повлиять на ход следствия. Потому-то они и сидят под арестом, а не дома
time out
time out
   45 / 760
сегодня в 15:28
А был ли там вообще Кокорин? Может он в это время шампанское пил в Монако?
Похоже, что адвокаты Кокорина курят что-то забористое.
161регион
161регион
   78 / 760
сегодня в 15:19
Ухахахаха....удара стулом небыло,это был табурет....ухахаха....цирк да и только
Nikola45
Nikola45 ответил Jeck Denielse
   13 / 760
сегодня в 15:04
Становится похожим на : https://www.youtube.com/watch?v=MrvdcrQozwQ не пора ли сторонам примириться и прекратить всю эту......
Так уже! Следователи пытаются подвести под Хулиганство! А там ненужно заявление Пака и водителя!
Паку уже деньги отдали! Водителю тоже!
А вот Следователям мало дали!
Озеров
Озеров
   94 / 760
сегодня в 15:04
Судя по заявлениям адвоката, Кокорина из домашней постели препроводили прямиком в СИЗО.

Весь этот поезд, избиение водителя и драка в кофейной,

Лишь жалкие домыслы правосудия.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 760
сегодня в 15:02
Становится похожим на :


не пора ли сторонам примириться и прекратить всю эту......
морозз
морозз
   136 / 760
сегодня в 14:57
Может быть стул трансформировался в табуретку, отсюда и казуистика слов...так как это был не стул, то и пора выпускать на свободу!
Nikola45
Nikola45 ответил Leha-ha50
   13 / 760
сегодня в 14:51
Собака тявкнула и все притихли!!!
А то Бобика спустят, Бобик всех успокоит ))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Nikola45
   11 / 760
сегодня в 14:50
Адвокат Кокорина, Татьяна Стукалова, уходя на перерыв, бросила: "Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере".
Собака тявкнула и все притихли!!!
Nikola45
Nikola45
   13 / 760
сегодня в 14:49
Адвокат Кокорина, Татьяна Стукалова, уходя на перерыв, бросила: "Это все цирк для журналистов, у них решение вбито в компьютере".
Nikola45
Nikola45 ответил Leha-ha50
   13 / 760
сегодня в 14:48
Подружка Санька на суде, а вот жены Мамаева почему то нет??? Странно это!!!
Подружку свою послала! Та Мамая фотографирует в тихаря ))
4ел
4ел
   437 / 760
сегодня в 14:48
Адвокат, это то существо, которое за деньги будет отмазывать кого угодно. Даже чикатилу, и будет уверять, что он святой.
Nikola45
Nikola45 ответил VIPded
   13 / 760
сегодня в 14:45
Удара не было. Паку вежливо предложили стул поудобнее. ))
Так ведь и Пак не матерился а так вежливо сказал! Слыш ты Петя заткнись и заткни свою 71у! Вежливо не навязчиво!
Литейный 4
Литейный 4 ответил КЭТиК
   8 / 760
сегодня в 14:44
Чем дольше Саша сидит, тем больше заработает адвокат.
Не факт. Адвокат больше заработает, если его клиента выпустят. А так, что это за адвокат, который не вытащит своего подопечного.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 760
сегодня в 14:43
Подружка Санька на суде, а вот жены Мамаева почему то нет??? Странно это!!!
Nikola45
Nikola45 ответил clop
   13 / 760
сегодня в 14:43
Да? А вот Спортэкспресс пишет, что адвокат сказал: "Никакого удара стулом ПО ГОЛОВЕ не было". Ну, Соккеру видней...
А Соккеру виднее! Ни кто же не следит за ходом суда! Заказа из Тарасовки))
Литейный 4
Литейный 4
   8 / 760
сегодня в 14:42
Никакого ударом стула не было. Это мираж. Гыгыгы
clop
clop
   164 / 760
сегодня в 14:36
Да?
А вот Спортэкспресс пишет, что адвокат сказал: "Никакого удара стулом ПО ГОЛОВЕ не было".
Ну, Соккеру видней...
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   165 / 760
сегодня в 14:33
Конечно не было, это Пак всё придумал.
shlomo
shlomo
   303 / 760
сегодня в 14:33
(с) Ну зачем на суде прокурор....лучше было бы два адвоката.....
Лакшери
Лакшери
   35 / 760
сегодня в 14:32
Цирк устроили
kotmyshka
kotmyshka
   102 / 760
сегодня в 14:30
Не верь глазам своим...
VIPded
VIPded
   84 / 760
сегодня в 14:27
Удара не было. Паку вежливо предложили стул поудобнее. ))
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 760
сегодня в 14:26
Ох , "весело" сейчас там!!! Адвокаты лютуют!!! Судья их успокаивает.
КЭТиК
КЭТиК
   149 / 760
сегодня в 14:25
Чем дольше Саша сидит, тем больше заработает адвокат.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100