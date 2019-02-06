Адвокат: «У Кирилла Кокорина нет ресурсов, чтоб давить на следствие»

Вячеслав Барик, адвокат 19-летнего Кирилла Кокорина, брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступил в защиту своего клиента.

Не вижу логики и оснований в том, чтобы мой подзащитный оставался под стражей. Следствие, на мой взгляд, пользуется ситуаций, чтобы мой подзащитный отбыл наказание. Использовать невозможность высказываться по поводу обвинения очень удобно. Теряю веру в силу закона!

У моего подзащитного нет никакого ресурса, чтоб давить на следствие – ни финансового, ни интеллектуального, при всем уважении.

Ничего в материале дела не говорит о жестокости и социальной опасности моего клиента.