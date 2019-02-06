Боярский - о продлении ареста: «Лучше весной выходить, чем в такую погоду»

Знаменитый болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля.

Кокорину и Мамаеву продлили арест? Это нормально. Лучше весной выходить, чем в такую холодную погоду, теплее будет. А если серьезно — мне уже всё равно. Но Сергей Богданович, видимо, на него еще рассчитывает. Посмотрим, как он преобразится по весне, если выйдет.