Боярский - о продлении ареста: «Лучше весной выходить, чем в такую погоду»

Знаменитый болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля.
Кокорину и Мамаеву продлили арест? Это нормально. Лучше весной выходить, чем в такую холодную погоду, теплее будет. А если серьезно — мне уже всё равно. Но Сергей Богданович, видимо, на него еще рассчитывает. Посмотрим, как он преобразится по весне, если выйдет.
Кто-то в верхах полушутя сказал: "Пусть полгодика посидят, подумают".
Судьи буквально приняли руководство к действию.
Кто-то в верхах полушутя сказал: "Пусть полгодика посидят, подумают".
Судьи буквально приняли руководство к действию.