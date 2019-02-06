Жиго: «Кононов любит красивый футбол»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился впечатлениями от работы под руководством Олега Кононова.

Матчи в Катаре дают основания полагать, что новый тренер оказал влияние на команду. Игроки ведут активный прессинг и осуществляют коллективный отход назад. Конечно, турнир в Катаре был контрольным, наиболее важное впереди, но то, что делается, многообещающе.

Кононов любит наступательный футбол и хочет, чтобы команда держала мяч. К сожалению, я в некоторой степени нахожусь в стороне от происходящего процесса, но со стороны выглядит интересно. Судя по тому, что Кононов предлагает на тренировках, он любит красивый футбол, и ясно общее направление, куда команда с ним должна двигаться. Тренер предлагает игрокам футбол, от которого они получают удовольствие.